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“Astral seyahatle uzaya gittim” demişti! Yusuf Güney tarih vererek açıkladı! “Uzaylılarla savaşacağız”

05.06.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" çıkışıyla gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, NASA'nın UFO görüntüleri hakkında konuştu. “Geçen sene söyledim zaten, şubat ayından itibaren başlayacaklarını ve dünyaya geleceklerini ben söyledim” diyen ünlü ismin açıklamaları çok şaşırttı.

“Astral seyahatle uzaya gittim” demişti! Yusuf Güney tarih vererek açıkladı! “Uzaylılarla savaşacağız”

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Daha önce "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" diyen Güney, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan UFO görüntüleri hakkında konuştu.

Snob Magazin'e açıklama yapan ve "Ne oldu şimdi? Manyak bunlar ya. Geçen sene söyledim zaten, şubat ayından itibaren başlayacaklarını ve dünyaya geleceklerini ben söyledim." diyen Güney tarih vererek bir iddiada bulundu.

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"SAHTE BİR SAVAŞ BİLE OLACAK"

Ünlü isim açıklamasına "Yavaş yavaş varlığına inanacağız. Gerçekleri değil bunlar bir de sahteleri gönderip duruyorlar buraya. 2024 ve 2025 yıllarında çok acayip şeyler yaşayacağız. 2030'dan sonra uzaylılar ile ilgili çok acayip şeyler yaşayacağız. Sahte bir savaş bile olacak bence. Olaylar yaşanınca tekrar konuşalım." sözleri ile devam etti.

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