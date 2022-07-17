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Astrolog Meral Baran, yeni sezonun şampiyonunu açıkladı! Son maçta neler olacak neler...

17.07.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı spor tahminleriyle tanınan astrolog Meral Baran gelecek sezon için şampiyonluk tahminini açıkladı. Sosyal medyada birçok takipçisi bulunan Meral Baran, yaptığı tahminle yine sosyal medyada gündem oldu. Şampiyon olacak takımı açıklayan ünlü astrolog, son hafta yaşanacak olayı söyleyince herkes şaşkınlık içinde kaldı.

Astrolog Meral Baran, yeni sezonun şampiyonunu açıkladı! Son maçta neler olacak neler...

Astrolog Meral Baran, yine gündeme geldi. Sezon başlarında şampiyonluk tahmini yaparak yorumlarda bulunan Baran, yeni sezon için de şampiyon olacak takımı açıkladı. Fakat bu sefer ilginç bir iddiada daha bulundu...

SON HAFTA MUCİZE OLACAK

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Baran "Galatasaray, ilk etapta başarısız olacak. Herkes 'Şampiyon garanti Fenerbahçe olacak' diyecek. Kutlamalar için hazırlıklar yapılacak ama Galatasaray son haftalara doğru bir mucize gerçekleştirecek ve şampiyon olacak." dedi.

FENERBAHÇE, DİNAMO KİEV'İ ELEYEBİLECEK Mİ?

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Meral Baran: "Fenerbahçe, 8 aydır çok güzel bir süreç içerisinde ilerliyor. Önümüzdeki yıla tamamen hazır ve kendinden emin hareket edecek."

"Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i eleyebilecek mi?" sorusuna Baran "Maalesef hayal kırıklığı ile sonuçlanacak."


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Astrolog beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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