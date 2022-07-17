Astrolog Meral Baran, yeni sezonun şampiyonunu açıkladı! Son maçta neler olacak neler...

Astrolog Meral Baran, yine gündeme geldi. Sezon başlarında şampiyonluk tahmini yaparak yorumlarda bulunan Baran, yeni sezon için de şampiyon olacak takımı açıkladı. Fakat bu sefer ilginç bir iddiada daha bulundu...

SON HAFTA MUCİZE OLACAK

Baran "Galatasaray, ilk etapta başarısız olacak. Herkes 'Şampiyon garanti Fenerbahçe olacak' diyecek. Kutlamalar için hazırlıklar yapılacak ama Galatasaray son haftalara doğru bir mucize gerçekleştirecek ve şampiyon olacak." dedi.

FENERBAHÇE, DİNAMO KİEV'İ ELEYEBİLECEK Mİ?

Meral Baran: "Fenerbahçe, 8 aydır çok güzel bir süreç içerisinde ilerliyor. Önümüzdeki yıla tamamen hazır ve kendinden emin hareket edecek."

"Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i eleyebilecek mi?" sorusuna Baran "Maalesef hayal kırıklığı ile sonuçlanacak."



