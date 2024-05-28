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Astrolog Meral Güven hakkında yeni gelişme! Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası küfürler yağdırmıştı

28.05.2024 13:43
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Galatasaray şampiyon olduktan sonra sosyal medyadan küfürler yağdıran astrolog Meral Güven gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan Güven hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

'Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak' sözlerinin ardından gündeme gelen Astrolog Meral Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Astrolog Meral Güven'in 'Halkı Kin ve düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındığını şu sözlerle duyurmuştu:

"X isimli sosyal paylaşım sitesi içerisinde “@Darkwebhaber" isimli kullanıcı hesabından yapılan 'Astrolog Meral Güven, canlı yayında ağza alınmayacak küfürler yağdırdı' başlıklı video paylaşımda, 'nası yürüdünüz Allah adamın a... kan çıkartır. Ecdadınızı s... Allah sizin alayınızın a.. koyucak...' şeklinde söylemlerde bulunan; Meral Güven isimli şahsın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarına istinaden TCK-216 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama) suçu kapsamında tespit edilen adresinde yakalanarak adli işlemlere başlanmıştır."

SERBEST BIRAKILDI

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan astrolog Meral Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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BAŞKA SUÇLARDAN DA KAYDI VAR

Güven'in; 2 adet Tehdit-Hakaret, 1 adet Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, 1 adet Kasten Yaralama, 1 adet Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurma 1 adet Taksirle Yaralama suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

(DHA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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