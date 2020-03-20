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ASÜ korona virüs komisyonu teyakkuzda

AKSARAY HABERLERİ  | 20.03.2020 17:11 | Son Güncelleme

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

ASÜ korona virüs komisyonu teyakkuzda

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, korona virüs salgınıyla mücadele noktasında oluşturulan ’ASÜ Koronavirüs Bilgilendirme ve Uygulama Komisyonu’nun düzenli şekilde toplanarak alınan tedbirleri değerlendirdiğini ve alınabilecek yeni önlemlere dair istişarelerde bulunduğunu belirtti.
Salgınla alakalı olarak Cumhurbaşkanlığı ve YÖK’le sürekli iletişim halinde olduklarını ve ülke genelinde alınan önlemlere ek olarak, kampüs özelinde daha neler yapılabileceği hususunu titizlikle değerlendirdiklerini kaydeden Rektör Şahin, “Sahadaki sterilizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, devletimizin aldığı önlemlere en üst düzeyde katkı sağlamak ve salgın riskini en aza indirmektir. ASÜ Koronavirüs Bilgilendirme ve Uygulama Komisyonu, bu noktada her gelişmeyi yakından takip etmektedir” dedi.
Kurumlarla birlikte vatandaşların da bireysel olarak salgınla mücadeleye verebileceği destekler olduğunu anımsatan ASÜ Rektörü Şahin, “Devletimiz tüm önlemleri alıyor. Bu süreç içerisinde kurumlara olduğu kadar vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Paniğe kapılmamak, kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek, kalabalık ortamlardan uzak durmak, gerekmedikçe evlerden dışarı çıkmamak, sosyal medya başta olmak üzere; toplumda infial oluşturacak, doğrulanmamış, kaynağı belirsiz haberlere itibar etmemek ve sadece resmi kaynaklardan gelen bilgilerle günlük hayatımıza yön vermek, bunlara ve uzmanların açıkladığı tüm kurallara uyulması durumunda, salgınla mücadelede kısa süre içinde başarı sağlanacağına inanıyoruz” dedi.
Rektör Prof. Dr. Şahin, devletin şu ana kadar aldığı ve bundan sonra alacağı her önleme kararlılıkla destek vermeye devam edeceklerini de belirtti.

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