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  4. At eti var denildi! Sucuğun yapım aşamasını adım adım anlattı

At eti var denildi! Sucuğun yapım aşamasını adım adım anlattı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 17.11.2020 11:22 | Son Güncelleme:
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At eti var denildi! Sucuğun yapım aşamasını adım adım anlattı

Bursa'da doğal sucuk üretimi yapan firma, kaliteli ve sağlıklı sucuğun nasıl üretildiğini aşama aşama anlattı.

Kendi beslediği hayvanların etinden yaptığı sucukları Bursalıların sofralarına ulaştıran sucuk firması, tesisinin kapılarını gazetecilere açtı.

Doğal sucuğun nasıl üretildiğini tüm aşamalarıyla gösteren firma; vatandaşları kaliteli sucuk konusunda uyardı. Firma yetkilieri, ürettiği sucukların tüm üretim aşamalarını tek tek gösterdi.

'KİLOSU LİRADAN AZ OLMAMALI'

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İşletme sahibi Fatih Bayramça, "Kaliteli bir sucuğun kilosu en az 55 lira olmalı, bu fiyatın altındaki sucuklar sorgulanmalı. Kasapta kıyma 60 lira, sucuk fire veren bir ürün. Bir kilo sucuk yüzde 20 fire veriyor. Vatandaşlar kaliteli sucuk yemek istiyorlarsa 55 liranın üzerinde sucukları tercih etsinler. Bursa Türkiye’nin en çok sucuk tüketen vilayeti. Biz günde 300 kilo sucuk satışı yapıyoruz. Firma olarak kendi yetiştirdiğimiz hayvanların etinden doğal baharatlarla sucuk elde ediyoruz. Sucuklarımızı doğal hayvan bağırsaklarına dolduruyoruz. Geçtiğimiz günlerde firmamızın ismi hiç alakamız olmamasına rağmen, ürünlerine "at eti kattı" diye lanse edildi. Firmamız her hafta düzenli denetleniyor. Böyle bir bir şey asla mümkün değil. Bir kilo kıymanın kilosu 60 lira, bir kilo sucuk yüzde 20 fire veriyor. Hal böyle olunca en ucuz sucuk 55 liradan satılıyor. Vatandaşlar bu fiyatların altında sucukları almasınlar" dedi.

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