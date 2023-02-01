MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. “At gibi aşığım” demişti! İrem Derici’nin yeni aşkı Survivor'ın yıldızı çıktı!

“At gibi aşığım” demişti! İrem Derici’nin yeni aşkı Survivor'ın yıldızı çıktı!

01.02.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Belevi ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen İrem Derici geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. “At gibi aşığım ama çaktırmıyorum” diyen Derici’nin sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.

“At gibi aşığım” demişti! İrem Derici’nin yeni aşkı Survivor'ın yıldızı çıktı!

Şarkıları ve aşkları ile gündemden düşmeyen İrem Derici geçtiğimiz günlerde aşık olduğunu açıklamıştı. Derici’nin cinsel saldırıdan en az 12 yıl hapis istemiyle dava açılan, görüştüğü genç kadınla zorla birlikte olduğu iddiasıyla yargılanan şarkıcı Kurtuluş Kuş ile beraber olduğu iddia edilmişti. Gerçek çok başka çıktı.

SURVİVOR’IN YILDIZI ÇIKTI

Müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu, İrem Derici ile Survivor Atakan Işıktutan’ın aşk yaşadığını açıkladı. Derici, “Kızın yine aşık anne” şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak bir gönderme yapmıştı.

atakan

İkilinin aynı yerde aynı saatlerde kahvaltı paylaşımı yapması ve kalp koyması aşk iddialarını güçlendirdi.

irem

1994 doğumlu olan Atakan Işıktutan, Survivor 2022’ye yedeklerden dahil olmuştu.

atakan2

Rizeli olan Işıktutan, CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.

atakan1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apar topar ameliyata alındıApar topar ameliyata alındı
Maldivler'de tatil! "Bikini bebek bezi gibi"Maldivler'de tatil! "Bikini bebek bezi gibi"
File çoraplı cesur pozlar! Yalı Çapkını'nın yıldızı dayanamadıFile çoraplı cesur pozlar! Yalı Çapkını'nın yıldızı dayanamadı
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici Atakan Işıktutan Cem Belevi magazin sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

Rusya harekete geçti! Zelenskiy 'Büyük intikam başladı' sözleriyle duyurdu

Rusya harekete geçti! Zelenskiy 'Büyük intikam başladı' sözleriyle duyurdu

Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ sosyal medyada birbirine girdi! Tepki gelince attığı tweeti sildi

Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ sosyal medyada birbirine girdi! Tepki gelince attığı tweeti sildi

CHP'li Tanrıkulu 'Bir aksilik olmazsa' diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

CHP'li Tanrıkulu 'Bir aksilik olmazsa' diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

EYT'liler dikkat! Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı

EYT'liler dikkat! Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı

Yaşlı çiftin acı sonu! Korkunç manzarayı muhtar gördü! İple sandalyede asılı halde...

Yaşlı çiftin acı sonu! Korkunç manzarayı muhtar gördü! İple sandalyede asılı halde...

Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı! Motoru arka koltukta teslim ettiler…

Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı! Motoru arka koltukta teslim ettiler…

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.