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At yarışları başlıyor mu? At yarışları ne zaman başlıyor?

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.05.2020 23:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada at yarışlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından "At yarışları başlıyor mu?, At yarışları ne zaman başlıyor?" sorularının yanıtları merak ediliyor.

At yarışları başlıyor mu? At yarışları ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada at yarışlarının durumu hakkında bilgi verdi.

AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Erdoğan hipodromların 10 Haziran Çarşamba gününden itibaren yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

TJK'DAN AÇIKLAMA

Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) de yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sosyal hayatta normalleşme süreciyle ilgili 28 Mayıs Perşembe günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; hipodromların 10 Haziran 2020 Çarşamba günü itibariyle yeniden faaliyete geçeceğini açıklamıştır" denildi.

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