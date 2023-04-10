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ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama! 2022-2023 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları nereden sorgulanır?

10.04.2023 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı. 2022-2023 güz yarıyılı online bütünleme sınavı sonuçları merakla beklenirken Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavı sonuçlarının öğrencilerin erişimine açıldığını duyurdu. Peki, 2022-2023 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama! 2022-2023 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları nereden sorgulanır?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavları mart ayında yapılmıştı. Sonuçların açıklanmasını için gözler yapılacak olan açıklama çevrilmişken ATA AÖF'den bütünleme sınavı sonuçlarına ilişkin duyuru geldi. Yapılan açıklama sonrası ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulamaları hız kazandı. İşte detaylar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçlarına ilişkin duyurusunda, "2022-2023 Güz Yarıyılı Online Bütünleme Sınavı Sonuçları Açıklandı. Değerli Öğrencilerimiz, Bütünleme Sınavı sonuçlarına http://obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Bütünleme Sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir." ifadelerine yer verildi.

online çevrimiçi sınav

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara obs.atauni.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

çevrimiçi online sınav sonuç sorgulama

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?

Bahar dönemi vize sınavları 11-18 Nisan 2023 tarihlerinde online olarak gerçekleştiriliyor.


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