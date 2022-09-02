ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2022 - 20223 ATA AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri!

ATA AÖF kayıt yenileme tarihi merak konusu oldu. Öte yandan açıköğeetimde öğrenci olmak isteyen kişiler de kayıt ücretleri ile tarihlerini arama motorlarında sorguluyor. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2022 - 20223 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kayıt tarihlerine ilişkin merak edilenler haberimizde...
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri akademik takvimde belirtilen tarihlere göre yapılmaktadır
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri ise Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
İkinci Üniversite ön kayıt: 06.06.2022-02.10.2022
Kesin kayıt: 29.08.2022 - 02.10.2022
Güz Yarıyılı:
Ders Kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül 2022
Mazeretli ders kayıtlar: 3 Ekim - 7 Ekim 2022
Dersler: 3 Ekim 2022 - 6 Ocak 2023
Ara Sınav: 19 - 20 Kasım 2022
Final Sınavı: 7 Ocak - 8 Ocak 2023
Bütünleme: 11 - 12 Şubat 2023
Bahar Yarıyılı:
Ders Kayıtları: 13 - 17 Şubat 2023
Mazeretli ders kayıtlar: 20-24 Şubat 2023
Dersler: 20 Şubat - 26 Mayıs 2023
Ara Sınav: 8 - 9 nisan 2023
Final Sınavı: 20-21 Mayıs 2023
Bütünleme: 8-9 Temmuz 2023
Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos 2023
Acil Durum ve Afet Yönetimi 750
Adalet 750
Bankacılık ve Sigortacılık 750
Bilgi Yönetimi 750
Bilgisayar Programcılığı 750
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 750
Çağrı Merkezi Hizmetleri 750
Çocuk Gelişimi 750
Dış Ticaret 750
Emlak ve Emlak Yönetimi 750
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 750
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 750
İslami İlimler (İlahiyat) 750
İş Sağlığı ve Güvenliği 750
İşletme Yönetimi 750
Laborant ve Veteriner Sağlık 750
Lojistik 750
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 750
Özel Güvenlik ve Koruma 750
Radyo ve Televizyon Programcılığı 750
Reklamcılık 750
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 750
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 750
Sosyal Hizmetler 750
Spor Yöneticiliği 750
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 750
Turizm ve Otel İşletmeciliği 750
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 750
Yeni Medya ve Gazetecilik 750
Yerel Yönetimler 750
Çocuk Gelişimi 1200
Egzersiz ve Spor Bilimleri 750
Grafik Sanatlar 1000
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 750
İşletme 750
Kamu Yönetimi 750
Reklamcılık 750
Rekreasyon 750
Sağlık Yönetimi 750
Sosyal Hizmet 1200
Sosyoloji 750
Tarih 750
Tekstil ve Moda Tasarımı 1200
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 1200
İş Sağlığı ve Güvenliği 1200
Sağlık Yönetimi 1200
Sosyal Hizmet 1200
Ebelik (EBİTAM) 1000
Hemşirelik (HELİTAM) 1000
İlahiyat (İLİTAM) 750
Perfüzyon (PELİTAM) 1000
Yabancı uyruklu öğrenciler için tüm programlar: 2250 TL
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