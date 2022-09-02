ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2022 - 20223 ATA AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri!

ATA AÖF kayıt yenileme tarihi merak konusu oldu. Öte yandan açıköğeetimde öğrenci olmak isteyen kişiler de kayıt ücretleri ile tarihlerini arama motorlarında sorguluyor. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2022 - 20223 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kayıt tarihlerine ilişkin merak edilenler haberimizde...

ATA AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri akademik takvimde belirtilen tarihlere göre yapılmaktadır

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri ise Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

2022 -20223 ATA AÖF AKADEMİK TAKVİMİ

İkinci Üniversite ön kayıt: 06.06.2022-02.10.2022

Kesin kayıt: 29.08.2022 - 02.10.2022

Güz Yarıyılı:

Ders Kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül 2022

Mazeretli ders kayıtlar: 3 Ekim - 7 Ekim 2022

Dersler: 3 Ekim 2022 - 6 Ocak 2023

Ara Sınav: 19 - 20 Kasım 2022

Final Sınavı: 7 Ocak - 8 Ocak 2023

Bütünleme: 11 - 12 Şubat 2023

Bahar Yarıyılı:

Ders Kayıtları: 13 - 17 Şubat 2023

Mazeretli ders kayıtlar: 20-24 Şubat 2023

Dersler: 20 Şubat - 26 Mayıs 2023

Ara Sınav: 8 - 9 nisan 2023

Final Sınavı: 20-21 Mayıs 2023

Bütünleme: 8-9 Temmuz 2023

Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos 2023

ATA AÖF ÖN LİSANS PROGRAMLARI VE ÜCRETLERİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi 750

Adalet 750

Bankacılık ve Sigortacılık 750

Bilgi Yönetimi 750

Bilgisayar Programcılığı 750

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 750

Çağrı Merkezi Hizmetleri 750

Çocuk Gelişimi 750

Dış Ticaret 750

Emlak ve Emlak Yönetimi 750

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 750

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 750

İslami İlimler (İlahiyat) 750

İş Sağlığı ve Güvenliği 750

İşletme Yönetimi 750

Laborant ve Veteriner Sağlık 750

Lojistik 750

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 750

Özel Güvenlik ve Koruma 750

Radyo ve Televizyon Programcılığı 750

Reklamcılık 750

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 750

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 750

Sosyal Hizmetler 750

Spor Yöneticiliği 750

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 750

Turizm ve Otel İşletmeciliği 750

Turizm ve Seyahat Hizmetleri 750

Yeni Medya ve Gazetecilik 750

Yerel Yönetimler 750

ATA AÖF LİSANS PROGRAMLARI VE ÜCRETLERİ

Çocuk Gelişimi 1200

Egzersiz ve Spor Bilimleri 750

Grafik Sanatlar 1000

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 750

İşletme 750

Kamu Yönetimi 750

Reklamcılık 750

Rekreasyon 750

Sağlık Yönetimi 750

Sosyal Hizmet 1200

Sosyoloji 750

Tarih 750

Tekstil ve Moda Tasarımı 1200

SAĞLIKTA LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI VE ÜCRETLERİ

Acil Yardım ve Afet Yönetimi 1200

İş Sağlığı ve Güvenliği 1200

Sağlık Yönetimi 1200

Sosyal Hizmet 1200

UZAKTAN EĞİTİM LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI VE ÜCRETLERİ

Ebelik (EBİTAM) 1000

Hemşirelik (HELİTAM) 1000

İlahiyat (İLİTAM) 750

Perfüzyon (PELİTAM) 1000

Yabancı uyruklu öğrenciler için tüm programlar: 2250 TL



