EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2022 - 20223 ATA AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri!

ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2022 - 20223 ATA AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri!

02.09.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA AÖF kayıt yenileme sürecinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2022-2023 yılı için ilk kayıt ve ikinci üniversite kayıt tarihlerine ilişkin bilgi edinmek isteyenler ATA AÖF akademik takvimini araştırıyor. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte 2022 - 20223 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kayıt tarihleri...

ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2022 - 20223 ATA AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri!

ATA AÖF kayıt yenileme tarihi merak konusu oldu. Öte yandan açıköğeetimde öğrenci olmak isteyen kişiler de kayıt ücretleri ile tarihlerini arama motorlarında sorguluyor. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2022 - 20223 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kayıt tarihlerine ilişkin merak edilenler haberimizde...

ATA AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri akademik takvimde belirtilen tarihlere göre yapılmaktadır

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri ise Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

2022 -20223 ATA AÖF AKADEMİK TAKVİMİ

İkinci Üniversite ön kayıt: 06.06.2022-02.10.2022
Kesin kayıt: 29.08.2022 - 02.10.2022

Güz Yarıyılı:

Ders Kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül 2022
Mazeretli ders kayıtlar: 3 Ekim - 7 Ekim 2022
Dersler: 3 Ekim 2022 - 6 Ocak 2023
Ara Sınav: 19 - 20 Kasım 2022
Final Sınavı: 7 Ocak - 8 Ocak 2023
Bütünleme: 11 - 12 Şubat 2023

Bahar Yarıyılı:

Ders Kayıtları: 13 - 17 Şubat 2023
Mazeretli ders kayıtlar: 20-24 Şubat 2023
Dersler: 20 Şubat - 26 Mayıs 2023
Ara Sınav: 8 - 9 nisan 2023
Final Sınavı: 20-21 Mayıs 2023
Bütünleme: 8-9 Temmuz 2023
Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos 2023

ATA AÖF ÖN LİSANS PROGRAMLARI VE ÜCRETLERİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi 750
Adalet 750
Bankacılık ve Sigortacılık 750
Bilgi Yönetimi 750
Bilgisayar Programcılığı 750
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 750
Çağrı Merkezi Hizmetleri 750
Çocuk Gelişimi 750
Dış Ticaret 750
Emlak ve Emlak Yönetimi 750
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 750
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 750
İslami İlimler (İlahiyat) 750
İş Sağlığı ve Güvenliği 750
İşletme Yönetimi 750
Laborant ve Veteriner Sağlık 750
Lojistik 750
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 750
Özel Güvenlik ve Koruma 750
Radyo ve Televizyon Programcılığı 750
Reklamcılık 750
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 750
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 750
Sosyal Hizmetler 750
Spor Yöneticiliği 750
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 750
Turizm ve Otel İşletmeciliği 750
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 750
Yeni Medya ve Gazetecilik 750
Yerel Yönetimler 750

ATA AÖF LİSANS PROGRAMLARI VE ÜCRETLERİ

Çocuk Gelişimi 1200
Egzersiz ve Spor Bilimleri 750
Grafik Sanatlar 1000
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 750
İşletme 750
Kamu Yönetimi 750
Reklamcılık 750
Rekreasyon 750
Sağlık Yönetimi 750
Sosyal Hizmet 1200
Sosyoloji 750
Tarih 750
Tekstil ve Moda Tasarımı 1200

SAĞLIKTA LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI VE ÜCRETLERİ

Acil Yardım ve Afet Yönetimi 1200
İş Sağlığı ve Güvenliği 1200
Sağlık Yönetimi 1200
Sosyal Hizmet 1200

UZAKTAN EĞİTİM LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI VE ÜCRETLERİ

Ebelik (EBİTAM) 1000
Hemşirelik (HELİTAM) 1000
İlahiyat (İLİTAM) 750
Perfüzyon (PELİTAM) 1000

Yabancı uyruklu öğrenciler için tüm programlar: 2250 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022-ALES/2 sonuçları açıklandı2022-ALES/2 sonuçları açıklandı
Erasmus'a giden öğrenci ve öğretmenler kaçıp geri dönmüyor!Erasmus'a giden öğrenci ve öğretmenler kaçıp geri dönmüyor!
Öğretmenler dikkat! MEB duyurdu: Örnek sorular yayımlandıÖğretmenler dikkat! MEB duyurdu: Örnek sorular yayımlandı
Anahtar Kelimeler:
ata aöf ata aöf akademik takvim ata aöf ikinci üniversite ata aöf kayıt ata aöf kayıt yenileme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022? 2022-2023 YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayımlandı mı, hangi üniversitenin, hangi bölümünde kaç kontenjan var?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022? 2022-2023 YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayımlandı mı, hangi üniversitenin, hangi bölümünde kaç kontenjan var?

YDS 2 ne zaman?

YDS 2 ne zaman?

YKS ek tercihleri ne zaman 2022?

YKS ek tercihleri ne zaman 2022?

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.