ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 - 2023 ATA AÖF ara sınav sonuçları tarihi!

Aatatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakltesi vizeleri 26-27 Kasım tarihleri arasında tamamlandı. Gözler Atatürk Üniversitesi tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...
ATA AÖF sınav sonuçları için henüz 'tarih' verilmedi.
ATA AÖF güz dönemi sınavları geçen yıl, 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu sebeple sonuçların kısa sürede Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin erişimine açılması bekleniyor.
Final sınavı:
Oturum- 7 Ocak 2023
Oturum- 7 Ocak 2023
Bütünleme sınavı:
ve 2. Oturum- 11 Şubat 2023
Bahar Dönemi
Vize sınavı:
ve 2. Oturum- 8 Nisan 2023
Final sınavı:
ve 2. Oturum- 20 Mayıs 2023
Bütünleme Sınavı:
ve 2. Oturum- 8 Temmuz 2023
2022-2023 Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos