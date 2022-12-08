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ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 - 2023 ATA AÖF ara sınav sonuçları tarihi!

08.12.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA AÖF sınav sonuçları 26 Kasım Cumartesi günü ile 27 Kasım Pazar günü yapılan vize sınavları sonrası merak konusu oldu. Atatürk üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri arama motorlarından konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 - 2023 ATA AÖF ara sınav sonuçları tarihi!

Aatatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakltesi vizeleri 26-27 Kasım tarihleri arasında tamamlandı. Gözler Atatürk Üniversitesi tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları için henüz 'tarih' verilmedi.

ATA AÖF güz dönemi sınavları geçen yıl, 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu sebeple sonuçların kısa sürede Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin erişimine açılması bekleniyor.

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 ATA AÖF sınav tarihleri!

2022-2023 ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

Final sınavı:

  1. Oturum- 7 Ocak 2023

  2. Oturum- 7 Ocak 2023

  3. Oturum- 8 Ocak 2023

Bütünleme sınavı:

  1. ve 2. Oturum- 11 Şubat 2023

  2. Oturum- 12 Şubat 2023

Bahar Dönemi

Vize sınavı:

  1. ve 2. Oturum- 8 Nisan 2023

  2. Oturum- 9 Nisan 2023

Final sınavı:

  1. ve 2. Oturum- 20 Mayıs 2023

  2. Oturum- 21 Mayıs 2023

Bütünleme Sınavı:

  1. ve 2. Oturum- 8 Temmuz 2023

  2. Oturum- 9 Temmuz

2022-2023 Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos

ATA AÖF SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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