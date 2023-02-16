ATA AÖF sınavları online mı olacak, harç tarihleri ne? İşte AÖF ile ilgili son gelişmeler

Türkiye genelinde KYK yurtlarının depremzedelere açılmış olması nedeniyle, üniversitelerin eğitime uzaktan devam edeceği açıklandı. Binlerce öğrenci ATA AÖF sınavları online mı olacak merak ediyor. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte, üniversite sınavlarının da online (bilgisayar ortamında) yapılma ihtimali güçlendi. Peki ATA AÖF sınavları online mı olacak, harç tarihleri ne? İşte ayrıntılar...

ATA AÖF SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi programında kayıtlı öğrencilerin vize ve final sınavlarına, özellikle depremin etkilediği 11 ilde okul binalarının da hasar görmesi nedeniyle online olarak katılması bekleniyor.

Atatürk Üniversitesi'nden kayıt yenileme sonrası vize ve final sınavlarının online olacağı yönünde açıklama yapılması da beklentiler arasında.

AÖF HARÇ TARİHLERİ 2023

ATA AÖF harç tarihleri akademik takvimde açıklandı. Takvime göre öğrenciler ders kayıtları (materyal ücreti ödeme) yani harçlar için 13 Şubat 2023 - 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödeme yapmaları gerekiyor.

Akademik takvimde yer alan diğer tarihler ise şöyle:

Ders Kayıtları (Mazeretli) 20 Şubat 2023 24 Şubat 2023

Eğitim-Öğretim (Dersler) 20 Şubat 2023 26 Mayıs 2023

