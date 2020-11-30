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ATA-AÖF’de vizeler başladı

ERZURUM HABERLERİ  | 30.11.2020 16:19 | Son Güncelleme

2020-2021 eğitim öğretim yılına kayıt rekoru ile başlayan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde (ATA-AÖF) vize (ara) sınavları başladı.Bu yıl aldığı 136 bin 536 yeni öğrenci kaydı ile aktif öğrenci sayısını 256 bin 745’e, toplam öğrenci sayısını da 435 bin 653’e çıkararak bu zamana kadar ki en yüksek kayıtlı öğrenci sayısına ulaşan ATA-AÖF’de vize heyecanı başladı.

ATA-AÖF’de vizeler başladı

2020-2021 eğitim öğretim yılına kayıt rekoru ile başlayan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde (ATA-AÖF) vize (ara) sınavları başladı.
Bu yıl aldığı 136 bin 536 yeni öğrenci kaydı ile aktif öğrenci sayısını 256 bin 745’e, toplam öğrenci sayısını da 435 bin 653’e çıkararak bu zamana kadar ki en yüksek kayıtlı öğrenci sayısına ulaşan ATA-AÖF’de vize heyecanı başladı. 30 Kasım ile 11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak olan sınavlar koronavirüs pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleşiyor.
Pandemi ile birlikte dijital dünyadaki hızlı gelişmelerin, eğitim sektörünün yönünü de değiştirdiğini ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı bu süreçte, eğitimde etkili bir ‘uzaktan öğretim’ sürecine geçildiğini, eğitim kurumlarının ise bu duruma hızlı adapte olduğunu söyledi.
Atatürk Üniversitesinin uzun süredir vermiş olduğu açıktan ve uzaktan eğitim ile bu konuda oldukça büyük bir tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı, geniş alt yapısı ve donanımlı personeli ile pandemi sürecinde sorunsuz bir eğitimin verildiğini aktardı.
Bu doğrultuda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı vize sınavlarının da sorunsuz bir şekilde tamamlanacağını belirten Rektör Çomaklı, sınava giren tüm öğrencilere başarılar diledi.

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