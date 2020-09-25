YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. ATA-AÖF’de vizeler online yapılacak

ATA-AÖF’de vizeler online yapılacak

ERZURUM HABERLERİ  | 25.09.2020 15:47 | Son Güncelleme

2020-2021 Güz Yarıyılında örgün öğretimin ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yoluyla verilmesini kararlaştıran Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberi ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) vize sınavlarının da online (çevrimiçi) olarak yapılmasına karar verdi.Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 küresel salgınının ülkemizdeki yayılım seyri ve insan sağlığı açısından oluşturduğu tehdit karşısında YÖK, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine uygun olarak Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları, 16-22 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak yapılacak.

ATA-AÖF’de vizeler online yapılacak

2020-2021 Güz Yarıyılında örgün öğretimin ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yoluyla verilmesini kararlaştıran Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberi ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) vize sınavlarının da online (çevrimiçi) olarak yapılmasına karar verdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 küresel salgınının ülkemizdeki yayılım seyri ve insan sağlığı açısından oluşturduğu tehdit karşısında YÖK, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine uygun olarak Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları, 16-22 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak yapılacak. Final sınavlarının ise ne zaman ve nasıl yapılacağı ilerleyen günlerde duyurulacak.
ATA-AÖF Blok Uygulama I Dersi İle İlgili de Duyuru Yayımladı
Blok Uygulama I dersi hakkında da karar alan ATA-AÖF buna göre, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Blok Uygulama I dersini de online olarak yürütecek. Dersin nasıl işleneceği ile ilgili detaylar ise daha sonra web sitesi üzerinden öğrencilerle paylaşılacak.

ATA-AÖF’de vizeler online yapılacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı! Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı!
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Palamut ucuzladı
Palamut ucuzladı
Mali müşavir evinde ölü bulundu
Mali müşavir evinde ölü bulundu
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
150 bin TL’sini aldıkları vatandaşın evine ikinci kez gelince yakalandılar
150 bin TL’sini aldıkları vatandaşın evine ikinci kez gelince yakalandılar
Başkan Büyükkılıç telefonda şebeke sorununu çözdü
Başkan Büyükkılıç telefonda şebeke sorununu çözdü

Erzurum Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
04:35
Sabah
05:58
Öğle
12:12
İkindi
15:34
Akşam
18:15
Yatsı
19:33

Erzurum Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Merve Eczanesi
Palandoken
Uçar Eczanesi
Yakutiye
Merkez Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Erzurum'da sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Erzurum'da sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı Kovid-19'dan hayatını kaybetti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Erzurum'da 2,5 yaşındaki çocuk kayboldu
Erzurum'da 2,5 yaşındaki çocuk kayboldu
Erzurum’da Gaziler Günü kutlandı
Erzurum’da Gaziler Günü kutlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.