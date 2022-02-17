Ata Demirer 50 kilo verdi! Zayıflarken bakın neler yaptı

Ata Demirer son görüntüsüyle gündeme geldi. Yeni filmi için çalışmalara başlayan Ata Demirer uyguladığı diyetle iddialara göre 50 kilo verdi. Yeni film çalışmaları için inzivaya çekilen Demirer bir yandan çalışırken diğer yandan da sıkı bir diyet uyguladı.

Bir dönem 140 kilo olan Demirer, 50 kilo vererek eski görüntüsüne veda etti.

Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer, bu süreçte bol bol yüzerek form tuttu.

Önceki gün oyuncu Özge Özacar ile bir araya gelen komedyenin son halini görenler "Erimişsin" yorumları yaptı.

