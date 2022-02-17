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Ata Demirer 50 kilo verdi! Zayıflarken bakın neler yaptı

17.02.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni filmi 'Bursa Bülbülü' için çalışmalar yapan Ata Demirer son görüntüsüyle gündeme geldi. İddialara göre 50 kilo veren Ata Demirer adeta eridi. Hayranları tarafından "Şahane görünüyorsun" yorumları alan ünlü komedyenin paylaşımlarına da beğeni yağıyor.

Ata Demirer 50 kilo verdi! Zayıflarken bakın neler yaptı

Ata Demirer son görüntüsüyle gündeme geldi. Yeni filmi için çalışmalara başlayan Ata Demirer uyguladığı diyetle iddialara göre 50 kilo verdi. Yeni film çalışmaları için inzivaya çekilen Demirer bir yandan çalışırken diğer yandan da sıkı bir diyet uyguladı.

Bir dönem 140 kilo olan Demirer, 50 kilo vererek eski görüntüsüne veda etti.

Ekran Alıntısı

Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer, bu süreçte bol bol yüzerek form tuttu.

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Önceki gün oyuncu Özge Özacar ile bir araya gelen komedyenin son halini görenler "Erimişsin" yorumları yaptı.

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Ata Demirer
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