Ata Demirer Bozcaada'dan sonra Gökçeada'da

Bozcaada'ya hayranlığıyla bilinen ünlü komedyen Ata Demirer, yılın büyük bölümünü de adada geçiriyor. Demirer, bununla kalmayıp, Bozcaada'nın tanıtımına önemli katkı sağladı. Demirer'in Bozcada'da çektiği filmler, sosyal medya hesabından paylaştığı videolar ve fotoğraflar bugüne kadar adanın tanıtımı için önemli oldu.

'Eyvah Eyvah' film serisinin büyük bölümü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Geyikli beldesi ile Bozcaada ilçesinde çekilmiş, Ata Demirer'in 'Klarnetçi Hüseyin Badem' rolünü canlandırdığı film, beyaz perdede büyük beğeni toplamıştı. Çanakkale'den İstanbul'a giden Hüseyin Badem'in assolist Füruzan ile tanışması ve ikilinin yaşadığı maceraların anlatıldığı film, gişede 2009 yılında, 2 milyon 448 bin 511 seyirci sayısına ulaşarak, sezonun en çok izlenen filmi olmuştu.

GÖKÇEADA'YI TERCİH ETTİ

Ata Demirer, yeni filmi 'Hedefim Sensin'in çekimleri için bu kez Gökçeada'yı tercih etti. Demirer, çekimlere başlandığını bir süre önce sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından, 'Biz başladık' notuyla yaptığı paylaşımla duyurdu.