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  4. Fenerbahçe'nin Kayserispor beraberliği sonrası ortaya çıktı! Galatasaray taraftarının 12 yıl önce Kayseri'de Mourinho için açtığı pankart olay oldu... Herkes o kareyi konuşuyor

Fenerbahçe'nin Kayserispor beraberliği sonrası ortaya çıktı! Galatasaray taraftarının 12 yıl önce Kayseri'de Mourinho için açtığı pankart olay oldu... Herkes o kareyi konuşuyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.04.2025 14:39
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Kayserispor karşısında aldığı 1 puanla büyük yara alan Fenerbahçe'de alınan bu sonuç sonrası moraller hayli bozulurken Galatasaray cephesinde ise tam aksi bir hava var. Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde ederken Sarı-Kırmızılı taraftarların 12 yıl önce Kayseri'de açtığı pankart ise gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Kayserispor beraberliği sonrası ortaya çıktı! Galatasaray taraftarının 12 yıl önce Kayseri'de Mourinho için açtığı pankart olay oldu... Herkes o kareyi konuşuyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, 32. haftada Galatasaray Bodrumspor'u 2-0 mağlup etmişti. En yakın rakibi Fenerbahçe ise sahasında Kayserispor ile karşılaşırken mutlak favori olarak çıktığı mücadeleden 90+4. dakikada yediği gol sonrası 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Bu beraberlik sonrası zirve ile olan puan farkı 5'e yükselirken, düşme hattında yer alan Kayserispor cephesinde büyük sevinç yaşandı. Mücadelenin yankıları devam ederken Sarı-Kırmızılı taraftarların 2013 yılında açtığı bir pankart gündem oldu.

MOURINHO GELMİŞTİ

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2013 yılında Real Madrid'i çalıştıran Jose Mourinho o dönem Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi olan Galatasaray'ı yakından takip etmek üzere 17 Mart 2013 tarihinde oynanan Kayserispor-Galatasaray maçını izlemek üzere özel uçakla Kayseri'ye gelmişti.

'MANTISI SARIMSAKLI OLSUN'

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Mücadele Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken Sarı-Kırmızılı taraftarların açtığı 'Mourinho'nun mantısı sarımsaklı olsun' pankartı çok konuşulmuştu.

GALATASARAY TARAFTARI O KAREYİ PAYLAŞIYOR

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Bu olayın üzerinden 12 yıl geçmesinin ardından, Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybederek belki de şampiyonluktan olması sonrası bu pankart yeniden gündem oldu.

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