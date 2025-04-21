Fenerbahçe'nin Kayserispor beraberliği sonrası ortaya çıktı! Galatasaray taraftarının 12 yıl önce Kayseri'de Mourinho için açtığı pankart olay oldu... Herkes o kareyi konuşuyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, 32. haftada Galatasaray Bodrumspor'u 2-0 mağlup etmişti. En yakın rakibi Fenerbahçe ise sahasında Kayserispor ile karşılaşırken mutlak favori olarak çıktığı mücadeleden 90+4. dakikada yediği gol sonrası 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Bu beraberlik sonrası zirve ile olan puan farkı 5'e yükselirken, düşme hattında yer alan Kayserispor cephesinde büyük sevinç yaşandı. Mücadelenin yankıları devam ederken Sarı-Kırmızılı taraftarların 2013 yılında açtığı bir pankart gündem oldu.

MOURINHO GELMİŞTİ

2013 yılında Real Madrid'i çalıştıran Jose Mourinho o dönem Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi olan Galatasaray'ı yakından takip etmek üzere 17 Mart 2013 tarihinde oynanan Kayserispor-Galatasaray maçını izlemek üzere özel uçakla Kayseri'ye gelmişti.

'MANTISI SARIMSAKLI OLSUN'

Mücadele Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken Sarı-Kırmızılı taraftarların açtığı 'Mourinho'nun mantısı sarımsaklı olsun' pankartı çok konuşulmuştu.

GALATASARAY TARAFTARI O KAREYİ PAYLAŞIYOR

Bu olayın üzerinden 12 yıl geçmesinin ardından, Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybederek belki de şampiyonluktan olması sonrası bu pankart yeniden gündem oldu.