Fenerbahçe'nin Kayserispor beraberliği sonrası ortaya çıktı! Galatasaray taraftarının 12 yıl önce Kayseri'de Mourinho için açtığı pankart olay oldu... Herkes o kareyi konuşuyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, 32. haftada Galatasaray Bodrumspor'u 2-0 mağlup etmişti. En yakın rakibi Fenerbahçe ise sahasında Kayserispor ile karşılaşırken mutlak favori olarak çıktığı mücadeleden 90+4. dakikada yediği gol sonrası 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Bu beraberlik sonrası zirve ile olan puan farkı 5'e yükselirken, düşme hattında yer alan Kayserispor cephesinde büyük sevinç yaşandı. Mücadelenin yankıları devam ederken Sarı-Kırmızılı taraftarların 2013 yılında açtığı bir pankart gündem oldu.
2013 yılında Real Madrid'i çalıştıran Jose Mourinho o dönem Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi olan Galatasaray'ı yakından takip etmek üzere 17 Mart 2013 tarihinde oynanan Kayserispor-Galatasaray maçını izlemek üzere özel uçakla Kayseri'ye gelmişti.
Mücadele Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken Sarı-Kırmızılı taraftarların açtığı 'Mourinho'nun mantısı sarımsaklı olsun' pankartı çok konuşulmuştu.
Bu olayın üzerinden 12 yıl geçmesinin ardından, Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybederek belki de şampiyonluktan olması sonrası bu pankart yeniden gündem oldu.
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