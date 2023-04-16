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Ata Demirer ile evlenip boşanmıştı! Özge Borak'tan şaşırtan sözler

16.04.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Özge Borak, Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de sunduğu Empati programına konuk oldu. Borak programda eskiden kendi doğrularını yaşayamadığını belirtti. Eski evlilikleriyle ilgili söyledikleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Ata Demirer ile evlenip boşanmıştı! Özge Borak'tan şaşırtan sözler

Özge Borak Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunuculuğunu yaptığı 'Empati' programının bu haftaki konuğu oldu. Borak, yaptığı açıklamalarla geçmiş evlilikleriyle ilgili bazı konularda itiraflarda bulundu.

Özge Borak'ın Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorduğu "Sen kendi doğrularına göre yaşıyor musun?" sorusuna verdiği cevap gündem oldu.

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Borak bu soruyu 'Yaşamıyordum. Büyük oranla yaşamıyordum. Neden? Eski evliliklerime de gidebiliriz, doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim, ama ayıp olmasın ya şimdi o kadar da adım attık.' ifadelerini kullanarak cevaplandırdı.

"KİMSEYE KÖTÜLÜĞÜM YOK"

Özge Borak daha sonra açıklamalarına “Belki de son 8 yıldır kendi doğrularımla yaşıyorum artık, kimseye verecek bir hesabım yok, bu benim hayatım. Kimseye kötülüğüm yok, bu kararı ben verdim diye yaşıyorum hayatı.' ifadeleriyle devam etti.

Özge Borak ilk evliliğini 2006-2010 yılları arasında Bülent Şakrak'la gerçekleştirmişti. Daha sonra 2012-2014 yılları arasında Ata Demirer ile evliliğini sürdürmüştü.


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