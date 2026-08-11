Doğanın Kanunu 10. bölüm özeti: Fotoğraflar paylaşıldı

Doğanın Kanunu dizisinin 10. bölümünden fragmanlar gelmişti. Dizinin yeni bölümü öncesi fotoğraflar da paylaşıldı.

Doğanın Kanunu 10. bölümde; Doğa, buzhanede ölümle burun buruna gelir ve olayın kaza değil, bilinçli bir hamle olduğuna inanır; ancak çevresini ikna etmekte zorlanır.

Keçilik’e mutfak hamlesi için gelen Şef Melike, hem yeni menünün kapısını açar hem de Yaman’la geçmişten gelen bağı sayesinde Doğa’nın bastırdığı kıskançlığı ve Yaman’a karşı hislerini görünür kılar.

Hulusi ile Perihan geçmişleriyle yüzleşirken, Mert ve Büşra cephesinde yaşanan gelişmeler herkesi etkileyecek yeni bir gerilimin fitilini ateşler. Buzhaneye dair ortaya çıkan yeni ayrıntılar şüpheleri artırırken, Doğa’nın tanıklık ettiği beklenmedik bir olay karakterler arasındaki güven dengesini sarsar.