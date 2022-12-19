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Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü'nün yayın tarihi açıklandı

19.12.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ata Demirer'in uzun süredir merakla beklenen yeni filmi Bursa Bülbülü'nün yayın tarihi açıklandı. Disney Plus platformunda seyirciyle buluşacak olan Bursa Bülbülü filminin çekimleri yaz aylarında Erdek ve Bursa'da yapılmıştı.

Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü'nün yayın tarihi açıklandı

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Hakan Algül'ün, senaristliğini ve başrolünü Ata Demirer'in üstlendiği Bursa Bülbülü filmi, 13 Ocak Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

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Kadrosunda Ata Demirer'le birlikte Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Melek Baykal, Tarık Papuççuoğlu, Celil Nalçakan ve Toygan Avanoğlu'nun da yer aldığı yapım, Disney Plus'ta yayınlanacak. Bursa Bülbülü'nün yönetmen koltuğunda ise Hakan Algül oturuyor.

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FİLMİN KONUSU

En büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Onun hayatı, Taşkın ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Cengiz, Taşkın'ın döneminin ünlü bestekarı olan Şerafettin'in bestesi ile kasetinin için bir çıkış yapacağını düşünür. Bu amaçla da ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz bu süreçte kendisini, Taşkın ve Taşkın'ın kardeşi Arzu ile birlikte birbirinden talihsiz bir dizi olayın içinde bulur.

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