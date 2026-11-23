Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ve üç yıldır da birlikte olan Eylül Tumbar ile Enes Koçak çiftinden şaşırtan bir hamle geldi.

Ünlü çift Instagram'da birbirini takipten çıktı. İkilinin bu hamlesi kısa sürede dikkat çekti. Eylül Tumbar ile Enes Koçak'ın ayrılık iddiaları bir kez daha gündeme geldi.

Ömür Usta'da Mete'yi canlandıran Enes Koçak ile Eylül Tumbar'dan konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Şubat ayında da ortak fotoğraflarını silen çift, ayrılık iddialarını kısa sürede boşa çıkarmıştı.