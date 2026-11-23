Oyunculuk kariyerine bir süredir ara veren eski manken ve oyuncu Emine Ün, meslektaşı Emre Kınay ile yaptığı evlilikten Duru adını verdikleri bir kız çocuğu sahibi oldu.

2003 yılında dünyaevine giren ve 2009'da yollarını ayıran Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru Kınay, yeni yaşını kutladı.

Emre Kınay kızının doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Kızının kendisi için hayatının dönüm noktası olduğunu ifade eden ünlü isim, Duru'ya duyduğu sevgiyi ve onun varlığından aldığı gücü anlattı. Her koşulda kızının yanında olacağını vurgulayan oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"23 Kasım 2004… Benim ömrümün dönüm noktası. Sorgulamadan her şeyimi uğruna feda etmekten çekinmeyeceğim tek insan… Benim yavrum evladım kızım canım herkesinki gibi… Mücadele etme gücünü aldığım yegane kaynak. Seni çok seviyorum ama böyle yazınca çok bir anlam ifade etmiyor. Öyle seviyorum ki senin için yapmayacağım hiçbir şeyi katlanmayacağım hiçbir dert daha önemlisi susmayacağım hiçbir konu yok…"

Kızının mutluluğunun kendisi için her şeyden önemli olduğunu belirten Emre Kınay, Duru'ya iyi insanlarla karşılaşması ve hayatı boyunca mutlu olması dileğinde bulundu.

"Bu dünyada hâlâ yaşıyor, nefes alıyorsam senin varlığın bana verdiği dayanma gücü yüzünden… Doğum günün kutlu olsun aşkım kızım… Allah seni hep iyilerle karşılaştırsın. Ayağına taş, çakıl değmesin o kadar mutlu o kadar mutlu ol ki etrafında kim varsa bu mutluluktan etkilenip onlar da çok mutlu olsunlar… Bu yaşına kadar geçen süreçte ben senden hiç üzülmedim çok razıyım ben sana umarım sen de bana razısındır… Ömrüm sana feda olsun her şeyim kızım doğum günün kutlu olsun…"

YORUM YAĞDI

Emre Kınay'ın bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken kızı Duru'nun güzelliği herkesi mest etti. Duru Kınay'ı görenler 'Aynı annesi', 'Annesinin kızı', 'Tıpkı annesi' gibi yorumlar yaptılar.