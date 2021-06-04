Ata Demirer: Maalesef deniz salyası buraya kadar geldi

Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası kirliliği sonrası Ata Demirer, Ege Denizi'ne dalarak su altını fotoğrafladı.

Demirer fotoğrafları yayınlayarak, "Burası Kuzey Ege. Maalesef salya buraya kadar geldi. Çok yazık çok" dedi.



Demirer daha önce ise Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçların katılımıyla düzenlenen "deniz dibi temizliği" çalışmasına dalış yaparak destek vermişti.

Tavşan Adası etrafında yaklaşık 45 dakika dalış gerçekleştiren Demirer, daha sonra diğer dalgıçlarla çıkarttıkları atıkları kıyıya ulaştırmıştı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili "Marmara Denizi'nde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" oluşturduklarını ifade ederek 6 Haziran'da 'Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulunmuştu.





