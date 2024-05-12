Ata Demirer, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz... Hepsinin adını sayan Beyaz'dan bomba sözler

Sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak için sahneye çıkan Beyaz samimi açıklamalarıyla gündeme geldi. Beyaz Show ekranlara dönüyor mu_

Ekranda olmak istediğini söyleyen Beyazıt Öztürk "Beyaz Show’u öyle güzel bir yerde bıraktım ki herkes programı güzel hatırlıyor. Eğer şimdi bunu yeniden yapacaksam içeriği daha da zenginleştirip, daha iyisini yapmam gerekir. Yoksa aynı şeyi tekrar etmenin kimse için bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

"YILMAZ ERDOĞAN DAHA İYİ YAZAR, ATA DEMİRER DAHA İYİ SİNEMACI"

Beyaz Show ile uzun yıllar zirvede kalan ünlü isim, başarısının sırrını açıkladı.

Kariyerim boyunca Cem Yılmaz’ın benden daha komik, Yılmaz Erdoğan’ın benden daha yazar, Ata Demirer ve Şahan Gökbakar’ın benden daha iyi sinemacılar olduğunu kabul edip, kendime 'O zaman sen nesin?' diye sordum. Benim sırrım samimiyet. Bu özelliğim nedeniyle Beyaz Show’un yayın süresi boyunca seyirci beni evinden biri gibi gördü.







