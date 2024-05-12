MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ata Demirer, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz... Hepsinin adını sayan Beyaz'dan bomba sözler

Ata Demirer, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz... Hepsinin adını sayan Beyaz'dan bomba sözler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.05.2024 08:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elde ettiği şöhreti artık iyilik için kullanacağını söyleyen Beyaz, yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Uzun yıllar Beyaz Show ile ekranda olan Beyazıt Öztürk Ata Demirer, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz gibi isimlerin adını sayarak bakın ne dedi.

Ata Demirer, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz... Hepsinin adını sayan Beyaz'dan bomba sözler

Sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak için sahneye çıkan Beyaz samimi açıklamalarıyla gündeme geldi. Beyaz Show ekranlara dönüyor mu_

Ekranda olmak istediğini söyleyen Beyazıt Öztürk "Beyaz Show’u öyle güzel bir yerde bıraktım ki herkes programı güzel hatırlıyor. Eğer şimdi bunu yeniden yapacaksam içeriği daha da zenginleştirip, daha iyisini yapmam gerekir. Yoksa aynı şeyi tekrar etmenin kimse için bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

"YILMAZ ERDOĞAN DAHA İYİ YAZAR, ATA DEMİRER DAHA İYİ SİNEMACI"

Beyaz Show ile uzun yıllar zirvede kalan ünlü isim, başarısının sırrını açıkladı.
Kariyerim boyunca Cem Yılmaz’ın benden daha komik, Yılmaz Erdoğan’ın benden daha yazar, Ata Demirer ve Şahan Gökbakar’ın benden daha iyi sinemacılar olduğunu kabul edip, kendime 'O zaman sen nesin?' diye sordum. Benim sırrım samimiyet. Bu özelliğim nedeniyle Beyaz Show’un yayın süresi boyunca seyirci beni evinden biri gibi gördü.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü isim malikanesini ve arabalarını kaybetti, sokakta kaldı! Ünlü isim malikanesini ve arabalarını kaybetti, sokakta kaldı!
Küfürlü video Galatasaray taraftarını çıldırttı! Ünlü oyuncu hemen açıkladıKüfürlü video Galatasaray taraftarını çıldırttı! Ünlü oyuncu hemen açıkladı
İmam hatip mezunu olduğunu söyleyince... İmam hatip mezunu olduğunu söyleyince...
Anahtar Kelimeler:
Ata Demirer Beyazıt Öztürk Cem Yılmaz ağlamak ele
En Çok Okunan Haberler
Eurovision 2024 şampiyonu belli oldu! Kazanan İsviçre

Eurovision 2024 şampiyonu belli oldu! Kazanan İsviçre

Bakan Özhaseki'nin görüntüleri gündem oldu! "Amatör paylaşım, Allah'ım aklıma mukayyet ol"

Bakan Özhaseki'nin görüntüleri gündem oldu! "Amatör paylaşım, Allah'ım aklıma mukayyet ol"

Ancelotti'den Arda Güler hakkında çok konuşulacak ifadeler!

Ancelotti'den Arda Güler hakkında çok konuşulacak ifadeler!

İstanbul'da bir mahalle bu olayı konuşuyor! Gözyaşları içinde anlattı: 'Bir gün güzel giyimli insanlar geldi...'

İstanbul'da bir mahalle bu olayı konuşuyor! Gözyaşları içinde anlattı: 'Bir gün güzel giyimli insanlar geldi...'

2024 Eurovision'da İsrailli Eden Golan'ı şoke eden anlar! Şarkı söylemeye başlayınca...

2024 Eurovision'da İsrailli Eden Golan'ı şoke eden anlar! Şarkı söylemeye başlayınca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emekli ikramiyesi’ raporu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emekli ikramiyesi’ raporu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.