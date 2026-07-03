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İddialı diziyle dönecekti! Şükran Ovalı son anda projeyi bıraktı

Star TV'de izleyicisiyle buluşacak olan Poll Production imzalı iddialı komedi dizisi “Düğünümüz Var”da oynayacağı gündeme gelen Şükran Ovalı, temmuz ortasında sete çıkacak olan diziden son anda ayrıldı.

İddialı diziyle dönecekti! Şükran Ovalı son anda projeyi bıraktı
Öznur Yaslı İkier

Star TV'de ekrana gelecek olan Poll Production imzalı iddialı komedi dizisi “Düğünümüz Var”da oynayacağı ortaya çıkan Şükran Ovalı, temmuz ortasında sete çıkacak olan projeden bir anda ayrıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyuncunun hayat vermesi planlanan karakterinin yaratıcı süreç kapsamında yeniden şekillenmesi üzerine, taraflar karşılıklı değerlendirme sonucunda projeye birlikte devam etmeme kararı aldı.

İddialı diziyle dönecekti! Şükran Ovalı son anda projeyi bıraktı 1

Şükran Ovalı’nın yeni projelerle ilgili görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.

DÜĞÜNÜMÜZ VAR KADROSUNDA KİMLER VAR?
Düğünümüz Var dizisinin oyuncu kadrosunda; Binnur Kaya, Eda Ece Tuncer, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Cengiz Bozkurt, Buğra Gülsoy, Nevra Serezli, Şükran Ovalı ve Enis Arıkan gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

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Şükran Ovalı
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