Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evliliğinde 'kriz çıktı' iddiası! Son paylaşımı şaşırttı

Oyuncu Deniz Baysal ve müzisyen eşi Barış Yurtçu, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, son günlerde haklarında çıkan ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

Yoğun iş tempoları nedeniyle evliliklerinde kriz yaşadıkları öne sürülen Baysal ve Yurtçu, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, çiftin özel hayatına dair bazı detaylar sosyal medyada ayrılık söylentilerini güçlendirdi.

Son olarak Barış Yurtçu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, kafaları karıştırdı. Yurtçu, ilişkilerdeki güven ve hayal kırıklığı üzerine imalı bir video yayımladı.

"BÖYLE BİR DÜŞÜŞ EN GÜÇLÜSÜNÜ BİLE DİBE BATIRIR"

Söz konusu videoda, "Benim sevilmemekle ilgili bir derdim yok, sonuçta ilişkiler böyle; sen birinden hoşlanacaksın ama onun ilgisini çekmeyecek. Bu açıdan herkes sevilmeme gerçeğiyle baş edebilir ama sevildiğini sanmak, o fena işte! Birinin seni buna inandırması, ona güvenip yaslanman ve onun çekilmesiyle düşmen... Böyle bir düşüş en güçlüsünü bile dibe batırır. Yani tam dünyadan sıyrılıp böyle 'Artık burada yaşayayım' derken evsiz kalmak... Bu bambaşka bir köksüzlük. O yüzden bu hayattaki en önemli şey, hayatını kiminle paylaşacağını doğru seçebilmek. Neşet Ertaş diyor ya, 'Sessizliğini duymayan birine sevdanı verme, göynün incinir' diye. İşte uykularının kaçmaması için evini doğru yere inşa etmen lazım" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, ikilinin sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip ettikleri ve birlikte yer aldıkları fotoğrafların profillerinde yer almaya devam ettiği görüldü.