Ata sokakların asfaltı tamamlandı

Çorum Belediyesi Ata Sokaklarda asfalt çalışması yaptı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Ata Sokaklarda devam eden asfalt çalışmasın Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin ile birlikte inceledi.

Çorum’un değişik bölgelerinde alt ve üst yapı çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Aşgın, "Ata Caddesinde daha önce yeni yol ve altyapı çalışmaları yapmıştık. Şimdi de asfaltla ilgili son rötuşlarımızı yapıyoruz. Ata 19, 20 ve 23. sokaklara toplam Bin 250 ton asfalt serimi gerçekleştirmiş oluyoruz. Şehrimizin her mahallesinde, her noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradaki çalışmalarımızdan sonra Ulukavak Mahallesi Çamdeğirmeni Sokaklara geçeceğiz. Birçok noktada asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimiz adeta şantiyeye döndü. Şehrimizin iklim şartları elverdiği sürece bu yılki asfalt hedefimiz olan 100 bin tona ulaşacağız. Muhtarlarımızla birlikte istişareli bir şekilde mahallelerimizdeki eksikliklerimizi gideriyoruz. Tüm mahalle muhtarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

