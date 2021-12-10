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Ata sporu cirit, Kars'ta köylülerin dostluk maçlarıyla yaşatılıyor

10.12.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selim ilçesine bağlı Akçakale köyündeki cirit alanında belirli günlerde bir araya gelen sporcular, bugünlerde karın erimesiyle çamurlaşan zeminde dörtnala at koşturuyor

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen geleneksel atlı spor dallarından cirit, Kars'ta köylüler tarafından yapılan dostluk maçlarıyla yaşatılıyor.

Sabah erken saatlerde atlarını ahırdan çıkartıp hazırlıkları yaptıktan sonra dostluk maçları için atlarını sahaya sürüyor.

Selim ilçesine bağlı Akçakale köyündeki cirit alanında belirli günlerde bir araya gelen sporcular, bugünlerde karın erimesiyle çamurlaşan zeminde dörtnala at koşturuyor.

Dostluk havasında geçen müsabakaları çevre köylüler de ilgiyle izliyor.

Akçakale Atlı Spor Kulübü Başkanı Şimşek Yıldırım, gazetecilere, zor bir zeminde cirit oynadıklarını söyledi.

Vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Yıldırım, "Zeminde don vardı, yavaş yavaş açılmaya başladı. Seyircilerimiz bugün mükemmel, müsabaka heyecanlı oluyor. Bazı atlar daha ham, onları da hazırlıyoruz." dedi.

Başköy Allahuekber Dağı Atlı Cirit Kulübü Başkanı İlhami Yıldız ise ata sporunu yaşatmak için mücadele ettiklerini belirterek, "Zemin çok kaygan, atları biraz daha yavaş sürüyoruz. Seyircilerin ilgisi yoğun. Bu sporu nesilden nesille aktarmaya çalışıyoruz. Bu spor dedelerimizden kaldı, dünyanın en zor sporlardan birisi diyebilirim." ifadelerini kullandı.

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