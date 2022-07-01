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Ata Teknoloji Platformları’nın Çin Operasyonları CEO’su Onur Yavuz oldu

01.07.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onur Yavuz: - "Çin ve çevre ülkelerdeki aktivitelerimize ek olarak Türkiye ile Çin arasında teknoloji transferini güçlendiren ve ATP’nin sektör lideri şirketlerle global iş birlikleri oluşturmasını sağlayacak önemli bir rolü üstlenmekteyim" - "ATP, kritik işlemleri yöneten yazılım platformları ile finans ve hızlı servis restoran zinciri yönetiminde global markalara çözümler sunan, iş birliklerine açık bir şirket. Çin ile çift yönlü teknoloji transferini artırarak büyümemize katkılarda bulunacağımıza inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - Global ölçekte büyümesini sürdüren Ata Teknoloji Platformları’nın (ATP) Çin Operasyonları Üst Yöneticisi (CEO) Onur Yavuz oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketlerin kritik işlemlerine kurumsal yazılım ve altyapı çözümleri sağlayan teknoloji şirketi ATP'nin Çin operasyonlarının başına CEO olarak Onur Yavuz getirildi.

Tradesoft, Zenia ve ATP Digital markaları ile global pazarlarda farklı sektörlere hizmet veren ATP, stratejileri doğrultusunda Çin ve Asya Pasifik ülkelerinde de faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olan Onur Yavuz, iş hayatına Softtech’te yazılım mühendisi olarak başladı. Mimari ve DevOps ekiplerinde yöneticilik yapan Yavuz, 2018 yılında Softtech Çin operasyonları Genel Müdürü olarak atandı.

Onur Yavuz, 1 Temmuz 2022 itibarıyla ATP’nin bağlı ortaklığı Tradesoft (Shanghai) IT Limited şirketinin CEO’luk görevini üstlendi ve ATP’nin Çin operasyonlarının tamamını yönetecek.

Yavuz, son dört yıldır Çin teknoloji ekosisteminde iş geliştirme ve AR-GE çalışmaları yürütüyor. Bu süreçte bankacılık, gıda perakende, hazır giyim perakende, otomotiv ve üretim sektörlerinde kurumların inovasyon yolculuğuna önemli katkılarda bulundu.

Çin dışına açılımı hedefleyen Çin teknoloji şirketlerine müşteri kazanımı, ürün tasarımı, ürün özelleştirme ve teknoloji iş birlikleri üzerinde danışmanlık hizmetleri sağladı. TÜSİAD Çin Network üyesi olan Onur Yavuz, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Danışma Kurulu’nda yer alıyor ve ekosistemdeki girişimlere mentörlük yapıyor.

- "Çin ile çift yönlü teknoloji transferini artırarak büyümemize katkılarda bulunacağımıza inanıyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Onur Yavuz, IMF’in 2022 sıralamasına göre dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan ve 10 yıl içinde en büyüğü olması beklenen Çin’in, teknoloji alanında büyük fırsatlarla dolu bir ülke olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çin ve çevre ülkelerdeki aktivitelerimize ek olarak Türkiye ile Çin arasında teknoloji transferini güçlendiren ve ATP’nin sektör lideri şirketlerle global iş birlikleri oluşturmasını sağlayacak önemli bir rolü üstlenmekteyim. ATP, kritik işlemleri yöneten yazılım platformları ile finans ve hızlı servis restoran zinciri yönetiminde global markalara çözümler sunan, iş birliklerine açık bir şirket. Çin ile çift yönlü teknoloji transferini artırarak büyümemize katkılarda bulunacağımıza inanıyorum.”

Çin pazarında tecrübe sahibi olan Yavuz, “Dinamik ve inovasyon gücü yüksek Çin pazarını tanımak isteyen ve geleceğin fırsatlarının burada olduğunu düşünen şirketlerle her zaman tecrübelerimizi paylaşmaya ve fırsatları birlikte değerlendirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

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