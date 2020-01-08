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  4. Atakan Karahan’dan teniste tarihi başarı

Atakan Karahan’dan teniste tarihi başarı

TENİS HABERLERİ  | 08.01.2020 17:34 | Son Güncelleme

Milli tenisçi Atakan Karahan, 2020 yılının ilk haftasında Tennis Europe 14 yaş klasmanında Avrupa birinciliğine yükselerek tenis tarihimizde bir ilki gerçekleştirdi.

Atakan Karahan’dan teniste tarihi başarı

Milli tenisçi Atakan Karahan, 2020 yılının ilk haftasında Tennis Europe 14 yaş klasmanında Avrupa birinciliğine yükselerek tenis tarihimizde bir ilki gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta Tennis Europe takviminde yer alan beş Super Category turnuvasından biri olma özelliği taşıyan ONE-SGM Christmas Cup’ta final oynayan ilk Türk tenisçi unvanının sahibi olan Atakan Karahan; 14 yaş klasmanında birinci, genel klasmanda yirmi birinci olarak bir ilke daha imza attı.

atakan karahan tenis

2019 sezonuna Antalya’da düzenlenen ITF/Tennis Europe Development Championships Week’te tekler ve çiftler şampiyonluğu ile başlayan milli tenisçi sezonu 4 tekler, 5 çiftler zaferiyle kapattı. Geçtiğimiz hafta Rusya’da düzenlenen ONE-SGM Christmas Cup’ta kariyer ilkini yaşayan Karahan, İspanyol rakibi Martin Landaluce ile karşılaştığı finalde ilk set 4-1 gerideyken sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı. Tekler kategorisinde ikincilik elde eden milli sporcu çiftlerde ise Ukraynalı partneri Oleksandr Ponomar ile yarı final oynama başarısı gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Atakan Karahan Tenis tarihi başarı Tennis Europe ONE-SGM Christmas Cup

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