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Atakan Karazor olayı gündem olmuştu! Milli Takım daveti sonrası kampanya başlatıldı, Ceyhun Kazancı'dan açıklama geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.10.2024 08:27
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Atakan Karazor olayı son günlerde futbol severlerin bir numaralı gündemi haline gelirken, Türkiye Karadağ maçı öncesi milli takım kampına davet edilmiş ve bu davet sonrası ortalık karışmıştı. Karazor için 18 yaşındaki bir genç kadın, gece kulübünde eğlendikten sonra gidilen villada kendisini taciz ettiğini ileri sürmüştü. Gelen tepkiler sonrası TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Atakan Karazor olayı gündem olmuştu! Milli Takım daveti sonrası kampanya başlatıldı, Ceyhun Kazancı'dan açıklama geldi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından ilk kez ay yıldızlı formayı giymek üzere kampa davet edilen Atakan Karazor’un geçmişte karşılaştığı suçlamalar ve mahkeme süreci yeniden gündeme geldi.

Stuttgart forması giyen 27 yaşındaki Atakan 2022 yazında Ibiza’da tatil yaparken arkadaşı Jaskaran T.D. ile cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. 18 yaşındaki bir genç kadın, gece kulübünde eğlendikten sonra gidilen villada ikilinin kendisini taciz ettiğini ileri sürmüş; Atakan Karazor ve arkadaşı ise karşılıklı rıza olduğunu savunmuştu.

KAMPANYA BAŞLATILDI

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Dört hafta hapis yatan Atakan 50 bin Euro kefaletle serbest bırakılsa da dava süreci devam etmekte. Almanya’dan gelen teklifi reddederek Türkiye’yi seçen Atakan’ın geçmişte yaşadıkları yeniden gündeme gelirken sosyal medyada ‘Atakan’ı Milli Takım’da istemiyoruz’ kampanyası başladı. Kullanıcılar, TFF’in ‘kadına ve çocuğa dokunma’ temalı paylaşımına göndermede bulunarak Atakan’ın kadrodna çıkarılması gerektiğini savundular.

A Milli Takım 11 Ekim’de Karadağ ve 14 Ekim’de İzlanda ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Futbolcular ilk kez milli olan Atakan Karazor’a şakayla karışık ‘hoşgeldin seremonisi’ düzenledi.

CEYHUN KAZANCI'DAN AÇIKLAMA

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TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı Karazor’un arkasında olduklarını söyledi. Kazancı, “Her birey suçu kanıtlanana kadar masumdur. Kendisi şu anda Stuttgart’ta kaptanlığa kadar yükseldi ve Alman Milli Takımı’nın kendisine büyük bir ilgisi vardı. Dava süreci devam ediyor. Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz. Kendisine sahip çıkmamız gerek. Yoksa şiddetin her türlüsüne karşıyız” dedi.

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Karadağ Türkiye Ceyhun Kazancı a milli a milli takım milli takım
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