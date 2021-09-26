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Atakaş Hatayspor – Fenerbahçe maçı ne zaman? Atakaş Hatayspor – Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

26.09.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe Süper Lig’in 7. haftasında sahada ter dökecek. İki takım da maçı almak için elinden geleni yapacak. Futbolseverler tarafından merakla beklenen söz konusu maç 26 Eylül Pazar günü (bugün) gerçekleştirilecek. Maçın hangi kanal üzerinden yayınlanacağı belli oldu. İşte merak edilenler...

Atakaş Hatayspor – Fenerbahçe maçı ne zaman? Atakaş Hatayspor – Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Atakaş Hatayspor Süper Lig’in 7. Haftası’nda Fenerbahçe’yi konuk ediyor. 26 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleşecek maç saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı yöneten isim hakem Abdulkadir Bitigen olacak. İşte muhtemel 11'ler...

ATAKAŞ-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor – Fenerbahçe maçı 26 Eylül Pazar günü (bugün) saat 16:00’da Yeni Hatay Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Karşılaşma BeIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.

İŞTE İLK 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Szalai, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Muhammed, Valencia, Rossi, Berisha

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Lobzhanidze, Traore, El Kaabi, Diouf

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Hatayspor
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