Atakaş Hatayspor – Fenerbahçe maçı ne zaman? Atakaş Hatayspor – Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Atakaş Hatayspor Süper Lig’in 7. Haftası’nda Fenerbahçe’yi konuk ediyor. 26 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleşecek maç saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı yöneten isim hakem Abdulkadir Bitigen olacak. İşte muhtemel 11'ler...
Atakaş Hatayspor – Fenerbahçe maçı 26 Eylül Pazar günü (bugün) saat 16:00’da Yeni Hatay Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Karşılaşma BeIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Szalai, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Muhammed, Valencia, Rossi, Berisha
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Lobzhanidze, Traore, El Kaabi, Diouf
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