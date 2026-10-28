Galatasaray'dan İsmail Kartal için olay yaratan paylaşım!

Trendyol Süper Lig'de RAMS Park'ta oynanan ve büyük bir gerilime sahne olan dev derbinin ardından futbol gündemi sarsılmaya devam ediyor. Ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de yönetim kurulu, karşılaşmanın hemen ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Yaşanan bu ayrılık depremi sarı-lacivertli camiada şok etkisi yaratırken, ezeli rakip Galatasaray'dan gecikmeden manidar bir hamle geldi.

"BU ORMANDA TEK BİR KURAL VARDIR: ASLAN ACIKTIĞINDA YER!"

Fenerbahçe'deki ayrılık haberinin ardından resmi sosyal medya hesaplarından dikkat çekici bir paylaşıma imza atan Galatasaray kulübü, İngilizce olarak "There's only one rule in this jungle: when the lion's hungry, he eats!" ifadelerini kullandı. Türkçe çevirisi "Bu ormanda tek bir kural vardır: Aslan acıktığında yer!" olan bu mesaj, derbi zaferinin ardından sarı-lacivertli kulübe ve yaşanan teknik direktör ayrılığına açık bir gönderme olarak yorumlandı.

PAYLAŞIMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Derbi galibiyetinin tadını çıkaran sarı-kırmızılı yönetim ve sosyal medya ekibi, gün boyunca peş peşe yaptığı paylaşımlarla gündem belirledi. Teknik direktör Okan Buruk için "Ne rakibi var, ne ondan daha iyisi… Okan 'Winner' Buruk!" övgüsünde bulunan sarı-kırmızılılar, maça damga vuran yıldız golcü Victor Osimhen'in görselini ise "Maçın golcüsü benim" notuyla paylaşarak taraftarlarını coşturdu.