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Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor

HATAY HABERLERİ  | 03.12.2020 17:04 | Son Güncelleme

Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışmaları yaptı.

Bordo-beyazlı ekip, yarın sabah yapacağı idmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra hava yolu ile İstanbul'a hareket edecek.

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