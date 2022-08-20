YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından

20.08.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç: - "Bu kadar basit hatalar olmamalı"

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik sorumlusu Cevdet Göç, basit hataları fazla yaptıklarını söyledi.

Göç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yenilgiden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

Kazanmak için planlar yapıp, çalıştıkları bir maçta goller yediklerini belirten Göç, futbolda bunların olduğunu belirterek, "Bu kadar basit hatalar olmamalı. İstatistiklere baktığımız zaman yüzde 72'ye 28 gibi topla oynama oranı var ama futbolda her şey istatistik değil." dedi.

Oyuncuların gelişiminden mutlu olduklarını vurgulayan Göç, "İyi oynadığımızı düşünüyoruz. Biraz daha son vuruşlarda belki bizimde daha çok zaman ayırıp çalışmamız gerekecek. Oyunumuzun üzerine koymamız gerekiyor. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, rakibimizi de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardındanAtakaş Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından
Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde binlerce çeşit fotoğraf makinesi Hepsiburada’daDünya Fotoğrafçılık Günü’nde binlerce çeşit fotoğraf makinesi Hepsiburada’da
Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldüEskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gaziantep FK atakaş hatayspor spor toto

Hatay Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:24
Sabah
05:50
Öğle
12:44
İkindi
16:26
Akşam
19:28
Yatsı
20:48
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.