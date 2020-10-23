YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Atakaş Hatayspor, loca satışlarına başlıyor

Atakaş Hatayspor, loca satışlarına başlıyor

HATAY HABERLERİ  | 23.10.2020 19:56 | Son Güncelleme

Atakaş Hatayspor, loca satışlarına başlıyor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, 2020-2021 sezonu loca satışlarına 27 Ekim'de başlayacaklarını bildirdi.

Vardı, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonunun almış olduğu karar doğrultusunda salgın tedbirleri kapsamında Antakya Atatürk Stadı'nda locaların monte edildiğini belirtti.

Loca bölümlerinde yaklaşık 300 taraftarı konuk edeceklerini ifade eden Vardı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Antakya Atatürk Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uygun şekilde yapılan loca muadili bölümlerinin satışı 27 Ekim Salı günü başlıyor. Loca bölümleri yaklaşık 300 taraftarımızı konuk edecek. Localarımız, Süper Lig'in ilk devresinin bitiş tarihi olan 24 Ocak 2021 tarihine kadar hizmet verecektir. Satış yöntemi ve fiyat bilgisi salı günü resmi sosyal medya hesaplarımız üzerinden açıklanacaktır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Tunç Soyer 18 ayda neler yaptığını anlattı
Tunç Soyer 18 ayda neler yaptığını anlattı
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Dürdane Beyoğlu kadın milli sporcularla buluştu
Dürdane Beyoğlu kadın milli sporcularla buluştu

Hatay Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:24
Sabah
06:43
Öğle
12:25
İkindi
15:28
Akşam
17:57
Yatsı
19:11

Hatay Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Asi Eczanesi
Antakya
Betül Eczanesi
Antakya
Katıpoglu Eczanesi
Antakya
Okyanus Eczanesi
Antakya
Sanlı Eczanesi
Iskenderun
Sıgorta Eczanesi
Iskenderun
Tugçe Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Engelli Vatandaşın İmdadına Zabıtalar Yetişti
Engelli Vatandaşın İmdadına Zabıtalar Yetişti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.