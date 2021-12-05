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Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

05.12.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: - "Bizim adımıza şanssız bir maç oldu"

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 3-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Bizim adımıza şanssız bir maç oldu." dedi.

Erdoğan, Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle hücum zenginliği ve formda olan bir takıma karşı oynayacaklarını bildiklerini söyledi.

Başakşehir'e karşı oynayacakları maç için önlemlerini aldıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim adımıza şanssız bir maç oldu. Açıkçası iki penaltıya kadar da rakibin bir üstünlüğü ve pozisyonu yoktu. Maçın genelinde zaten o goller dışında herhangi böyle çok net pozisyon da vermedik. Maç ortadaydı ama iki tane aynı şekilde penaltı sonrası 2-0 geriye düştükten sonra tabii ki bizim için bir dezavantaj oluştu. Maçın değerlendirmesinde hiçbir oyuncumuzu suçlayamayacağım. Herkes iyi niyetliydi, gayretliydi. Şanssız bir şekilde tabi 2-0 geriye düştükten sonra peşinden tam devre arasında 3-0 olması açıkçası maçın ilk yarısı zaten gidişatını belli etti. Dediğim gibi bu oyuncular bugüne kadar 26 puanı topladılar."

Erdoğan, önlerinde Altay maçı olduğunu ve oradan güzel bir sonuçla yine galibiyet serilerine başlamak istediklerini kaydetti.

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