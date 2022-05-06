YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Atakaş Hatayspor-Trabzonspor maçının ardından

Atakaş Hatayspor-Trabzonspor maçının ardından

06.05.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Bugün oyunun bazı bölümlerinde oyun olarak kazandık. Bazı bölümlerinde oyuncu kazandık"

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Bugün oyunun bazı bölümlerinde oyun olarak kazandık. Bazı bölümlerinde oyuncu kazandık." dedi.

Avcı, Yeni Hatay Stadı'ndaki maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, şampiyonluğu garantiledikten sonraki maçların her zaman zor olduğunu belirtti.

Geçen hafta şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Bir yandan ligi tamamlayacağız. Hem oyun hem de oyuncu kazanmak isteyeceğiz. Bir de salı günü diğer hedeflerimizden bir tanesinin yarı finalinin ikinci ayağı var. Bugün sakatlanma riski olanlar, tedavide olanlardan geri kalanlarla bir kadro planlaması yaptık. Oyunun başlangıcı doğru gitti. Penaltı kaçırdık. Pozisyona girdik. Oyun doğru giderken rakip kenar ortalardan tehlikeli olmaya başladı. Aslında oyun bize iyi bir fırsat olduğunu gösteriyordu. Biz de devre arasında oyunculara belirli bir süre vermek için 3 değişiklik yaptık. Bu cevabı da oyunun içinde aldık. Hem öne geçtik, Hem de oyun çok genişledi. Fırsatlar vardı doğru karşılamalar vardı. Atakları bazen sonuçlandırdık, bazen sonuçlandıramadık. Aslında fişi çekecek pozisyonlar yakaladık. Ama bunu sonuçlandıramadık."

Rakibin hedefinin kalmadığını ancak sayısal olarak riskli kenar ortaları yaptığını söyleyen Avcı, ortalardan bazılarını çok iyi karşıladıklarını bazılarını da rakibin değerlendiremediğini belirtti.

Çok tehlike yaşamamalarına rağmen devamlı riskli durumların oluştuğunu anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Futbol oyunu her zaman doğruyu yapman gereken bir oyundur. Savunmayı 10 saniye de kalsa doğru yapacaksın. Son 10 saniyede yediğimiz gol ile berabere bitti. Yine bardağın dolu tarafı şu; bugün oyunun bazı bölümlerinde oyun olarak bazı bölümlerinde oyuncu kazandık. Umarım salı gününe döndüğümüzde Trabzon'da tedavide olan oyuncular, mevcuttan buradan çıkanlarla diğer hedefe emin adımlarla gidebilmek için salı günü ligin iyi futbol oynayan ekibiyle yarı finalin iki ayağını oynayacağız. Hatayspor'un da iyi bir ekibi var. İki senedir lige çok önemli renk katıyorlar. Onlara da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Bugün olumlu, olumsuz güzel detaylar var. İyi mesajlar var. Salı gününe bizi dinamik tutacak bir skor da oldu diye düşünüyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Medeniyetler Korosu, 15 yılda yaklaşık 2 milyon dinleyiciye ulaştıMedeniyetler Korosu, 15 yılda yaklaşık 2 milyon dinleyiciye ulaştı
Ataşehir'de bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüAtaşehir'de bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladıAntalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Hatayspor Trabzonspor

Hatay Namaz Vakitleri 7 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:31
Öğle
12:37
İkindi
16:23
Akşam
19:34
Yatsı
20:58
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Uçakta terör estirdi! Çareyi koltuğa bantlamakta buldular

Uçakta terör estirdi! Çareyi koltuğa bantlamakta buldular

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Sinekler gerçeği ortaya çıkardı! Cesedi tuvalette sakladı

Sinekler gerçeği ortaya çıkardı! Cesedi tuvalette sakladı

Çölde büyüledi! İç çamaşırını açıp poz verdi

Çölde büyüledi! İç çamaşırını açıp poz verdi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.