İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataköy açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ataköy açıklarında arıza yapan ve içinde iki kişi bulunan teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Zeytinburnu Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz