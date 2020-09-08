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Ataköy Göleti Karacasu’ya can suyu olacak

AYDIN HABERLERİ  | 08.09.2020 13:22 | Son Güncelleme

Devlet Su İşleri 21.

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın’ın Karacasu ilçesinde yapılan Ataköy Göleti ve Sulaması 2020 yılı sonunda su tutmaya başlayacak.
DSİ 21. Bölge Müdürü Bölge Müdürü Göktuğ İlter, Müdür Yardımcısı İnan Gündüz, Aydın Şube Müdürü Serkan Baştürk ve ilgili teknik heyet ile birlikte, Karacasu Ataköy Göleti’nde incelemelerde bulundu. İlter, 1520 dekar zirai araziyi sulayacak olan Karacasu Ataköy Göleti ve Sulaması işindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
2020 yılı sonunda su tutulması planlan gölet ile çiftçiler, dekar başına ve üretim çeşitliliğini arttırarak bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak.

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