Atakum Belediyesi’nden HES kodlu pandemi önlemi

Korona virüs pandemisinin Türkiye’de etkili olmaya başladığı ilk günden itibaren ilçede tüm ekipleri ile birlikte sahada olan Atakum Belediyesi, Samsun’daki vaka sayısının artmasının ardından yeni bir tedbir aldı. Vatandaş ve çalışanlara belediye hizmet binasına girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Dünya ile birlikte Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren acil durum eylem planını devreye alarak sahaya inen Atakum Belediyesi, Samsun’daki pozitif vaka sayısını artması üzerine yeni bir tedbir aldı. Yaklaşık altı aydır belediye hizmet binasına giren tüm yurttaş ve çalışanlara ateş ölçümü yapan ve dezenfektan kullandıran Atakum Belediyesi, Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapmaya başladı. İşlemleri için binaya gelen yurttaşlar ile birlikte mesai başlangıcında belediyeye giriş yapan çalışanlar, kapıdaki güvenlik görevlilerine telefonlarının ekranından HES kodlarını gösteriyor. Dijital uygulama ile giriş yapan kişiye ait HES kodunu okutan görevliler, yurttaş ya da çalışana ait herhangi bir olumsuz bildirim ile karşılaşıldığında sağlık ekiplerine bilgi veriyor. Belediye hizmet binasına giriş yapılabilmesi için ekranda “Riskli değil” bildiriminin görülmesi gerekiyor. Son dönemde pozitif olmasına rağmen karantina kurallarına uymayan hasta sayısının çoğalması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Samsun’daki tüm kamu kuruluşlarında zorunlu hale getirilen HES kodlu giriş, Atakum Belediyesi’nde de uygulanacak. Telefon ekranında ya da kağıda çıktı alınmış şekilde HES koduna sahip olmayan yurttaşlar kamu kuruluşlarına giriş yapamayacak.