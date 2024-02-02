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Atakum’da kar mesaisi

İHA İHA
02.02.2024 12:01 | Son Güncelleme:
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Atakum Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu kırsal mahallelerde yoğun mesai harcıyor.

Atakum’da kar mesaisi

Kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açan ekipler, buzlanma riskine karşı önlemlerini artırdı.

Atakum Belediyesi, kentin kırsal mahallelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yol açma ve kar küreme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediye tarafından özellikle eğimi yüksek yollarda, çok sayıda iş makinesi devreye sokuldu. Ekipler, reglaj ve V kanal çalışmaları ile kar yağışı sonrası yola akan toprak birikintisini kaldırdı. Vatandaşların hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi ve acil hastaların sağlık hizmetlerinden zamanında faydalanması için iş makineleri, ihtiyaç duyulan noktalara en kısa sürede ulaştırıldı. Çalışmalarda, buzlanma riskine karşı tedbirler de alındı.

ÖZVERİLİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla kapanan yollar, en kısa sürede ulaşıma açılıyor. Vatandaşlarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için, sahada çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle acil durumlar için ekiplerimiz teyakkuz halinde. Her zaman olduğu gibi sorumluluklarını yüreklerinde hissederek çalışıyorlar "dedi.

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