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Atakum’dan 42 farklı noktada kuşlara yem

19.01.2021 16:20 | Son Güncelleme:
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Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde karla kaplı ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde karla kaplı ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için doğaya yem bıraktı. 42 ayrı noktada besleme odağı kuran ekipler, yem ve su kaynaklarının üzeri karla kaplanan kuşların aç kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kentin rakımı bin 350 metreye kadar ulaşan yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından yol açma çalışmalarını aralıksız sürdüren Atakum Belediyesi, yaban hayatını da unutmadı. Karla kaplanan arazilerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı. Samsunluların hafta sonları doğa ile iç içe vakit geçirdikleri Kocadağ bölgesinde doğal yaşamın kış koşullarından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar yürüten Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaşayan kuşların kar yağışı sonrası aç kalmaması için sahaya indi. Atakum Belediyesi Halk Yem Evi’nde hazırlanan yem karışımın yanı sıra kentteki semt pazarlarından toplanan yeşil sebzeler, kuşlara ulaştırıldı. Kuşların kar üstünde oluşturulan yem odaklarına ulaşabilmeleri için zeminde karartma işlemi de gerçekleştiren ekipler, 42 farklı noktada çalışma yürüttü. Yoğun kar yağışı ve ardından yaşanan don olaylarının kuşların aç kalmasına sebep olabildiğine dikkat çeken ekipler, yemleme uygulamasına devam edileceğini kaydetti.

"Halk yem evi’nde özel üretim yapıldı"
Yemleme çalışmaları hakkında bilgi veren Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, kentin kırsal mahallelerinde etkili olan kar yağışının ardından bazı bölgelerde kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bilgisini aktardı. Yaşamını bu alanda sürdüren kanatlı türlerinin aç kalma tehlikesi altında olduğunu belirten Küçükala, “Pazartesi gününden itibaren Atakum’un yüksek kesimleri yoğun kar yağışı aldı. Bölgede sıcaklık seviyesi de düşük seyrediyor, kanatlı türlerin yem ve su kaynağı olarak kullandıkları alanlar şu anda beyaz örtü ile kaplı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz, kuşlar için Halk Yem Evi tesisimizde özel bir yem üretimi gerçekleştirdi. Kırsal bölgelerde kar altındaki alanlara ulaşarak kuşların yere inip beslenmelerine olanak tanıyacak alanlar oluşturdular. Atakum’daki ekosistemin varlığını sürdürebilmesi için bu tür çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.

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