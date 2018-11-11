Atalanta 4 - 1 Inter

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, 12. haftada Atalanta ile deplasmanda karşılaştı.
Maça hızlı başlayan Atalanta, 8. dakikada Hateboer'in golüyle öne geçti. İlk yarı tek golle sona ererken, 47'de Icardi penaltıdan skoru 1-1 yaptı.
Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Mancini sahneye çıktı ve Atalanta'yı yeniden öne geçirdi: 2-1.
Durmak bilmeyen Atalanta'da 88'de Djimsiti ve 90'da Papu Gomez ev sahibinin 4-1'lik galibiyetini ilan etti.
Bu sonuçla Inter 25 puanda kalırken, Atalanta ise puanını 18'e yükseltti.
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