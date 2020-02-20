Atalanta 4 - 1 Valencia (Maç Sonucu) Atalanta Valencia'yı farklı yendi

Tarihinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele eden İtalya'nın Atalanta ekibi, sahasında İspanyol temsilcisi Valencia ile karşılaştı.
İlk yarıyı 16. dakikada Hans Hateboer ve 42. dakikada Josip Ilicic'in attığı gollerle 2-0 önde kapatan Atalanta, 57. dakikada Remo Freuler ve 62. dakikada Hateboer ile farkı artırarak güçlü rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.
Valencia'nın tek golü 66. dakikada Denis Cheryshev'den geldi.
İki karşılaşmanın rövanşları 10 Mart Salı günü oynanacak.
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