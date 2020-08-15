Atalanta'dan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e transfer kancası

İtalya Ligi'nde sezonu 3. sırada bitiren, Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek final görerek rüya gibi bir sezonu geride bırakan Atalanta, yeni sezon için kadro çalışmalarına başladı. Bergamo temsilcisinin sezonun flaş ismi Papu Gomez'in yerine Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü düşündüğü öğrenildi. İtalyan basınında yer alan habere göre; 32 yaşındaki Papu Gomez'in yerine hücum hattına benzer özelliklerde ve potansiyelli bir oyuncu arayan Atalanta, Fransız ekibi Lille'in de talip olduğu Abdülkadir Ömür'ü gündemine aldı.
Atalanta Başkanı Antonio Percassi'nın bu transferle bizzat ilgilenme kararı aldığı yazıldı.
Eljif Elmas'ın menajeri olan ve Türk futboluyla yakından ilgilenen George Gardi ise Abdülkadir Ömür ile ilgili gelen soruya, "Abdülkadir Ömür, çok parlak bir futbolcu. Hücuma dönük orta saha oyuncusu olarak görev alıyor ve çok etkileyici bir tekniği var. Trabzonspor'un kaptanlarından biri ve onu çok beğeniyorum. Çok önemli bir kariyer yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, sakatlık nedeniyle geçen sezon 21 maça çıkabildi ve bu maçlarda 4 gol atıp 3 asist yaptı.
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