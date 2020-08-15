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Atalanta'dan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e transfer kancası

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.08.2020 17:53 | Son Güncelleme

İtalya'da sezonu 3. sırada bitirip önümüzdeki sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Atalanta, bu sezon gösterdiği performansla alkış toplayan Papu Gomez'in yerine Fransız kulübü Lille'in de talip olduğu Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ü transfer etmek istiyor.

Atalanta'dan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e transfer kancası

İtalya Ligi'nde sezonu 3. sırada bitiren, Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek final görerek rüya gibi bir sezonu geride bırakan Atalanta, yeni sezon için kadro çalışmalarına başladı. Bergamo temsilcisinin sezonun flaş ismi Papu Gomez'in yerine Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü düşündüğü öğrenildi. İtalyan basınında yer alan habere göre; 32 yaşındaki Papu Gomez'in yerine hücum hattına benzer özelliklerde ve potansiyelli bir oyuncu arayan Atalanta, Fransız ekibi Lille'in de talip olduğu Abdülkadir Ömür'ü gündemine aldı.

BAŞKAN BİZZAT İLGİLENİYOR

Atalanta Başkanı Antonio Percassi'nın bu transferle bizzat ilgilenme kararı aldığı yazıldı.

"ÇOK PARLAK BİR FUTBOLCU"

Eljif Elmas'ın menajeri olan ve Türk futboluyla yakından ilgilenen George Gardi ise Abdülkadir Ömür ile ilgili gelen soruya, "Abdülkadir Ömür, çok parlak bir futbolcu. Hücuma dönük orta saha oyuncusu olarak görev alıyor ve çok etkileyici bir tekniği var. Trabzonspor'un kaptanlarından biri ve onu çok beğeniyorum. Çok önemli bir kariyer yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

21 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, sakatlık nedeniyle geçen sezon 21 maça çıkabildi ve bu maçlarda 4 gol atıp 3 asist yaptı.

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