Atalanta - Kairat Almaty Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Atalanta, 5 Kasım 2026 saat 20:45'te Gewiss Stadium'da Kairat Almaty ile karşılaşıyor.
Atalanta, UEFA Konferans Ligi'nde Kairat Almaty ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Son haftalardaki form durumları büyük önem taşıyor.
Atalanta (UEFA Konferans Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 3 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 13 gol yedi. Ligde 11 puanla 13. sırada.
Kairat Almaty (UEFA Konferans Ligi) son 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 6 gol yedi. (Kazakistan Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 4 gol yedi.
Atalanta, UEFA Konferans Ligi'nde son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Dış sahada ise Kairat Almaty son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle dikkat çekiyor.
Atalanta kadrosunda Isak Hien (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Thomas Kristensen (Sakat - Adale Problemi), Odilon Kossounou (Sakat - Adale Problemi), Giacomo Raspadori (Sakat - Adale Problemi) ve Sead Kolasinac (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.
Kairat Almaty kadrosunda Jorginho (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.
Atalanta kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Nikola Krstovic, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Charles De Ketelaere.
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