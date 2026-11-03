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Atalanta - Kairat Almaty Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi'nde Atalanta ile Kairat Almaty karşı karşıya geliyor. İki takımın son durumlarını inceleyerek, maç öncesi detayları paylaşıyoruz.

Atalanta - Kairat Almaty Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Konferans Ligi
Atalanta
Perşembe 20:45
05.11.2026
Kairat Almaty
Stadyum: Gewiss Stadium

Atalanta, 5 Kasım 2026 saat 20:45'te Gewiss Stadium'da Kairat Almaty ile karşılaşıyor.

Atalanta, UEFA Konferans Ligi'nde Kairat Almaty ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Son haftalardaki form durumları büyük önem taşıyor.

Lig Durumu

Atalanta

13. İtalya Serie A Ligi
O
10
G
3
B
2
M
5
P
11
16
Attığı Gol
20
Yediği Gol
-4
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Atalanta 16 / 20

İç Saha / Deplasman Performansı

Atalanta İç saha
Oynanan Maç
6
G / B / M
3 / 1 / 2
Gol
11 – 11

Atalanta (UEFA Konferans Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 3 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 13 gol yedi. Ligde 11 puanla 13. sırada.

Kairat Almaty (UEFA Konferans Ligi) son 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 6 gol yedi. (Kazakistan Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Atalanta M B B M G

tüm kulvarlar

  • 02.11.2026 Atalanta 0-3 Parma İtalya Serie A Ligi M
  • 29.10.2026 Fiorentina 2-2 Atalanta İtalya Serie A Ligi B
  • 25.10.2026 Atalanta 4-4 Frosinone İtalya Serie A Ligi B
  • 22.10.2026 Ajax 2-0 Atalanta UEFA Konferans Ligi M
  • 18.10.2026 Milan 3-2 Atalanta İtalya Serie A Ligi M
Kairat Almaty

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Kairat Almaty 1-1 Altay FK Kazakistan Premier Ligi B
  • 25.10.2026 Aktobe Lento 2-2 Kairat Almaty Kazakistan Premier Ligi B
  • 22.10.2026 Kairat Almaty 1-5 Panathinaikos UEFA Konferans Ligi M
  • 18.10.2026 Kairat Almaty 5-0 Irtysh Pavlodar Kazakistan Premier Ligi G
  • 15.10.2026 Riga FC 1-1 Kairat Almaty UEFA Konferans Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Atalanta, UEFA Konferans Ligi'nde son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Dış sahada ise Kairat Almaty son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular

Atalanta

5 eksik
Isak Hien Sakat Uyluk Sakatlığı
Thomas Kristensen Sakat Adale Problemi
Odilon Kossounou Sakat Adale Problemi
Giacomo Raspadori Sakat Adale Problemi
Sead Kolasinac Sakat Adale Problemi

Kairat Almaty

1 eksik
Jorginho Sakat Çapraz Bağlarından Sakat

Atalanta kadrosunda Isak Hien (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Thomas Kristensen (Sakat - Adale Problemi), Odilon Kossounou (Sakat - Adale Problemi), Giacomo Raspadori (Sakat - Adale Problemi) ve Sead Kolasinac (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.

Kairat Almaty kadrosunda Jorginho (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Nikola Krstovic Nikola Krstovic Atalanta 6 Gol 2 Asist
Charles De Ketelaere Charles De Ketelaere Atalanta 1 Gol 3 Asist
Nicola Zalewski Nicola Zalewski Atalanta 1 Gol 3 Asist
Ederson Atalanta 2 Gol 0 Asist

Atalanta kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Nikola Krstovic, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Charles De Ketelaere.

Sıkça Sorulan Sorular
Atalanta - Kairat Almaty maçı ne zaman?

5 Kasım 2026 tarihinde.

Atalanta - Kairat Almaty maçı saat kaçta?

20:45'te.

Atalanta - Kairat Almaty maçı hangi kanalda?

Bilgi yok.

Atalanta - Kairat Almaty maçında hangi oyuncular eksik?

Atalanta'da Isak Hien, Thomas Kristensen, Odilon Kossounou, Giacomo Raspadori ve Sead Kolasinac; Kairat Almaty'de ise Jorginho sakat.

Atalanta ve Kairat Almaty'nın ligde kaç puanı var?

Atalanta'nın 11, Kairat Almaty'nın ise 9 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
atalanta
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