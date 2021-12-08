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Atalanta - Villarreal maçı ertelendi!

08.12.2021 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta - Villarreal maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Atalanta - Villarreal maçı ertelendi!

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Atalanta ile Villarreal'in karşı karşıya geleceği maç ertelendi.

İtalya'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle maç saatine kadar kontroller yapıldı. Sahayı kaplayan yoğun kar yağışı nedeniyle Bergamo kentindeki Gewiss Stadı'nın zemini maça yetiştirilmeye çalışıldı. Mücadelenin hakemi İngiliz Anthony Taylor, saha koşullarının elverişsiz olması nedeniyle mücadeleyi erteleme kararı verdi.

Atalanta - Villarreal maçı yarın 18.30'da oynanacak.


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