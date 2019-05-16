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Atalanta'yı geçen Lazio kupayı müzesine götürdü

İTALYA HABERLERİ  | 16.05.2019 08:36 | Son Güncelleme

Finalde Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Lazio, tarihinde 7. kez İtalya Kupası'nın sahibi oldu.

Atalanta'yı geçen Lazio kupayı müzesine götürdü

Roma kentindeki Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz geçen final mücadelesinin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Lazio, 82. dakikada Sergej Milinkovic-Savic, 90. dakikada Joaquin Correa'nın ağları sarsmasıyla karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Lazio, bu sonuçla 7. kez kupadan zaferle ayrıldı. İtalya temsilcisi, 1958, 1998, 2000, 2004, 2009 ve 2013 yılında da kupayı müzesine götürmüştü. Daha önce 1963'te kupaya uzanan Atlanta ise aynı başarıyı 56 yıl sonra tekrarlama şansını kaçırdı.

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Anahtar Kelimeler:
atalanta lazio İtalya Kupası

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