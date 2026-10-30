Dün baba oldu, bugün golünü attı! Osimhen'den kızına anlamlı hediye

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, özel hayatındaki önemli gelişmenin hemen ardından yeşil sahalara döndü. Dün dünyaya gelen kızı Liora'ya kavuşan Nijeryalı futbolcu, kısa süre içinde Konya'ya ulaşarak takımının maç kadrosuna dahil oldu.

ÖNCE BABA OLDU, ARDINDAN KONYA'YA GELDİ

Victor Osimhen, dün ikinci kez baba olmanın sevincini yaşadı. Nijeryalı yıldız, yeni doğan kızının ardından bugün Konya'ya gelerek Galatasaray'ın öğleden sonra gerçekleştirdiği antrenmana katıldı.

Yoğun geçen gününe rağmen Konyaspor karşılaşmasında forma giyen Osimhen, teknik heyetin görev vermesiyle sahadaki yerini aldı.

GOLÜNÜ YENİ DOĞAN KIZINA ARMAĞAN ETTİ

Konyaspor karşısında mücadeleye hızlı başlayan Osimhen, 12. dakikada fileleri havalandırarak Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Nijeryalı yıldız, attığı golü dün dünyaya gelen kızı Liora'ya armağan etti.

BU SEZON 10 MAÇTA 10 GOLE ULAŞTI

Osimhen, Konyaspor karşısında kaydettiği golle bu sezonki performansını da sürdürdü. Nijeryalı santrfor, Galatasaray formasıyla çıktığı 10 maçta 10 gole ulaşarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.