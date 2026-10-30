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Dün baba oldu, bugün golünü attı! Osimhen'den kızına anlamlı hediye

Dün ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Victor Osimhen, Galatasaray'ı Konyaspor deplasmanında da yalnız bırakmadı. Nijeryalı yıldız, yaşadığı yoğun günün ardından sahaya çıkarak takımını öne geçiren isim oldu.

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Dün baba oldu, bugün golünü attı! Osimhen'den kızına anlamlı hediye
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, özel hayatındaki önemli gelişmenin hemen ardından yeşil sahalara döndü. Dün dünyaya gelen kızı Liora'ya kavuşan Nijeryalı futbolcu, kısa süre içinde Konya'ya ulaşarak takımının maç kadrosuna dahil oldu.

ÖNCE BABA OLDU, ARDINDAN KONYA'YA GELDİ

Dün baba oldu, bugün golünü attı! Osimhen den kızına anlamlı hediye 1

Victor Osimhen, dün ikinci kez baba olmanın sevincini yaşadı. Nijeryalı yıldız, yeni doğan kızının ardından bugün Konya'ya gelerek Galatasaray'ın öğleden sonra gerçekleştirdiği antrenmana katıldı.

Yoğun geçen gününe rağmen Konyaspor karşılaşmasında forma giyen Osimhen, teknik heyetin görev vermesiyle sahadaki yerini aldı.

GOLÜNÜ YENİ DOĞAN KIZINA ARMAĞAN ETTİ

Dün baba oldu, bugün golünü attı! Osimhen den kızına anlamlı hediye 2

Konyaspor karşısında mücadeleye hızlı başlayan Osimhen, 12. dakikada fileleri havalandırarak Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Nijeryalı yıldız, attığı golü dün dünyaya gelen kızı Liora'ya armağan etti.

BU SEZON 10 MAÇTA 10 GOLE ULAŞTI

Osimhen, Konyaspor karşısında kaydettiği golle bu sezonki performansını da sürdürdü. Nijeryalı santrfor, Galatasaray formasıyla çıktığı 10 maçta 10 gole ulaşarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

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Günün Maçları

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20:00 45+1'
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
0 - 2
Galatasaray Galatasaray

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor galatasaray Victor Osimhen
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