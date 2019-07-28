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Atalay Babacan: Gol atmam güzeldi

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.07.2019 21:15 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın genç futbolcusu Atalay Babacan, yeni sezon öncesi hazırlık kampının iyi geçtiğini, Bordeaux ile oynanan hazırlık maçında gol atmasının kendisi için güzel olduğunu söyledi.

Atalay Babacan: Gol atmam güzeldi

Galatasaray'ın Bordeaux ile oynadığı hazırlık maçında takımının ikinci golünü kaydeden Atalay Babacan, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen 19 yaşındaki futbolcu, "Bu maç da bizim için iyi oldu. Fatih hocam da bana şans verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Kampı güzel sonuçlandırdık. Gol atmam güzeldi. Golden sonra bütün takımın beni tebrik etmeye gelmesi beni sevindirdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Zaten maç içinde herkes genç oyunculara yardımcı oluyor" dedi.

"OZAN İLE GURUR DUYUYORUZ"
Kendisiyle birlikte sarı kırmızılı takımın altyapısından çıkan ve şu anda Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen Ozan Kabak ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Atalay, "Ozan ile gurur duyuyoruz. Çocukluk arkadaşımız. Ozan'ı oralarda görmek bizim için gurur verici. Biz de elimizden geleni yapıp Galatasaray'a faydalı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Atalay Babacan Galatasaray

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